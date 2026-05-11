মার্কিন প্রস্তাবের কড়া জবাব : হরমুজের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ ও ক্ষতিপূরণ চায় ইরান

আপডেট : সোমবার, ১১ মে, ২০২৬

যুদ্ধ অবসানে যুক্তরাষ্ট্রের দেওয়া প্রস্তাবের জবাবে ইরান পাল্টা প্রস্তাব দিয়েছে বলে জানিয়েছে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যম। এতে অবরুদ্ধ হরমুজ প্রণালীর ওপর নিজেদের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, সার্বভৌমত্বের স্বীকৃতি এবং ক্ষতিপূরণ দাবি করা হয়েছে।

সোমবার ভোরে ইরানের সম্প্রচার মাধ্যম আইআরআইবি জানায়, পাল্টা প্রস্তাবে ইরানের জব্দ করা সম্পদ মুক্ত করার পাশাপাশি সব ধরনের নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহারের দাবিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

রয়টার্সের প্রতিবেদনে ইরানের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনের বরাত দিয়ে বলা হয়, লেবাননসহ বিভিন্ন ফ্রন্টে চলমান সংঘাতের অবসানও চেয়েছে তেহরান। তবে দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত প্রতিবেদনে এখন পর্যন্ত ইরানের পরমাণু কর্মসূচি নিয়ে কোনো উল্লেখ করা হয়নি।

পাকিস্তানের মাধ্যমে যুক্তরাষ্ট্রের কাছে পাঠানো ইরানের এ পাল্টা প্রস্তাবকে এরই মধ্যে ‘সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য’ বলে প্রত্যাখ্যান করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প।

এর আগে রবিবার জাতিসংঘে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মাইক ওয়াল্টজ জানান, যুক্তরাষ্ট্র তাদের সর্বশেষ প্রস্তাবে একটি স্পষ্ট ‘রেড লাইন’ নির্ধারণ করেছে।

‘ফক্স নিউজ সানডে’-তে দেওয়া সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প পরিষ্কারভাবে জানিয়েছেন—ইরানের কাছে কখনোই পারমাণবিক অস্ত্র থাকতে পারবে না এবং তারা বিশ্ব অর্থনীতিকে জিম্মি করতে পারবে না।

সূত্র : সিএনএন ও রয়টার্স।


