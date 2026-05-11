বিশ্বকাপে নামার আগে ১০ শর্ত, আসলে কী চাইছে ইরান

ইরানের বিশ্বকাপে অংশ নেয়ার জন্য এর আগে ৭টি শর্তের কথা গণমাধ্যমে এলেও ইউএসএ টুডের এক প্রতিবেদনে এবার ১০টি শর্তের বিষয়টি সামনে এসেছে। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ ঘিরে ইরানের এই অবস্থান নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।
ইরানের ফুটবল ফেডারেশন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডাকে তাদের নির্ধারিত শর্তগুলো মেনে নিতে হবে। এই শর্ত পূরণ হলেই কেবল ইরান দল বিশ্বকাপে অংশ নেবে।
ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের সশস্ত্র সংঘাত শুরুর পর থেকেই তাদের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তবে ইরানি ফেডারেশন তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে জানায়, তারা বিশ্বকাপে খেলতে চায়, তবে উদ্বেগগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।
মূল দাবিগুলো কী কী?
ইরান ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মেহেদী তাজ দেশটির রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে এই দাবিগুলো তুলে ধরেন। তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো ভিসা সংক্রান্ত নিশ্চয়তা।
আইআরজিসি (IRGC) ইস্যু: মেহেদী তারেমি এবং এহসান হাজসাফির মতো তারকা ফুটবলাররা যারা একসময় ইরানের ‘ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস’ বা আইআরজিসি-তে সামরিক সেবা দিয়েছেন, তাদের কোনো বাধা ছাড়াই ভিসা দিতে হবে। উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও কানাডা আইআরজিসি-কে একটি ‘সন্ত্রাসী সংগঠন’ হিসেবে গণ্য করে। গত মাসেই এই আইআরজিসি সংশ্লিষ্টতার কারণে মেহেদী তাজকে কানাডায় ফিফা কংগ্রেসে ঢোকার অনুমতি দেওয়া হয়নি।
জাতীয় মর্যাদা: টুর্নামেন্টে ইরানের জাতীয় পতাকা প্রদর্শন এবং জাতীয় সংগীত বাজানোর পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।
নিরাপত্তা ব্যবস্থা: দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।
“বিশ্বাসের প্রশ্নে কোনো আপস নয়”
মেহেদী তাজ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, “আমরা আমাদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস এবং আদর্শ থেকে এক চুলও বিচ্যুত না হয়েই বিশ্বকাপে অংশ নিতে চাই। যোগ্যতা অর্জন করে আমরা আমাদের জায়গা করে নিয়েছি, কোনো বহিঃশক্তি আমাদের অংশগ্রহণের অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না।”
ইরানের বিশ্বকাপ সূচি
সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অনুশীলনের জন্য অ্যারিজোনার টাকসনে পৌঁছাবে ইরান দল। সূচি অনুযায়ী:
এখন দেখার বিষয়, ফিফা এবং আয়োজক দেশগুলো ইরানের এই শর্তগুলো নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়।
সূত্র: ইউএসএ টুডে
