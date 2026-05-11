סוমবার, ১১ মে ২০২৬
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম
বিশ্বকাপে নামার আগে ১০ শর্ত, আসলে কী চাইছে ইরান

আপডেট : সোমবার, ১১ মে, ২০২৬
ইরানের বিশ্বকাপে অংশ নেয়ার জন্য এর আগে ৭টি শর্তের কথা গণমাধ্যমে এলেও ইউএসএ টুডের এক প্রতিবেদনে এবার ১০টি শর্তের বিষয়টি সামনে এসেছে। ২০২৬ ফুটবল বিশ্বকাপে অংশগ্রহণ ঘিরে ইরানের এই অবস্থান নতুন করে আলোচনার জন্ম দিয়েছে।

ইরানের ফুটবল ফেডারেশন স্পষ্ট করে জানিয়েছে, আয়োজক দেশ যুক্তরাষ্ট্র, মেক্সিকো, কানাডাকে তাদের নির্ধারিত শর্তগুলো মেনে নিতে হবে। এই শর্ত পূরণ হলেই কেবল ইরান দল বিশ্বকাপে অংশ নেবে।

ফেব্রুয়ারি মাসে যুক্তরাষ্ট্র, ইসরায়েলের সঙ্গে ইরানের সশস্ত্র সংঘাত শুরুর পর থেকেই তাদের অংশগ্রহণ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। তবে ইরানি ফেডারেশন তাদের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে জানায়, তারা বিশ্বকাপে খেলতে চায়, তবে উদ্বেগগুলো গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচনা করতে হবে।

ইরান ফুটবল ফেডারেশনের প্রেসিডেন্ট মেহেদী তাজ রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেওয়া সাক্ষাৎকারে এসব শর্ত তুলে ধরেন। এর মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে উঠে এসেছে ভিসা সংক্রান্ত নিশ্চয়তা।

মেহেদী তারেমি, এহসান হাজসাফির মতো খেলোয়াড়রা একসময় ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস আইআরজিসিতে সামরিক সেবা দিয়েছেন। যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এই সংস্থাকে সন্ত্রাসী সংগঠন হিসেবে গণ্য করে। ফলে তাদের ভিসা পাওয়া নিয়ে জটিলতা তৈরি হয়েছে। সম্প্রতি এই কারণেই মেহেদী তাজকে কানাডায় ফিফা কংগ্রেসে অংশ নিতে দেওয়া হয়নি।

ইরান আরও দাবি করেছে, বিশ্বকাপে তাদের জাতীয় পতাকা প্রদর্শন এবং জাতীয় সংগীত বাজানোর পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি খেলোয়াড়, কর্মকর্তাদের জন্য সর্বোচ্চ নিরাপত্তা নিশ্চিতের কথাও বলা হয়েছে।

মেহেদী তাজ বলেন, আমরা আমাদের সংস্কৃতি, বিশ্বাস, আদর্শ থেকে এক চুলও সরে না গিয়ে বিশ্বকাপে অংশ নিতে চাই। যোগ্যতা অর্জন করেছি, কেউ আমাদের অধিকার কেড়ে নিতে পারবে না।

মূল দাবিগুলো কী কী?
জাতীয় মর্যাদা: টুর্নামেন্টে ইরানের জাতীয় পতাকা প্রদর্শন এবং জাতীয় সংগীত বাজানোর পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করতে হবে।

নিরাপত্তা ব্যবস্থা: দলের খেলোয়াড় ও কর্মকর্তাদের জন্য সর্বোচ্চ পর্যায়ের নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানানো হয়েছে।

“বিশ্বাসের প্রশ্নে কোনো আপস নয়”
ইরানের বিশ্বকাপ সূচি
সবকিছু ঠিক থাকলে আগামী কয়েক সপ্তাহের মধ্যেই অনুশীলনের জন্য অ্যারিজোনার টাকসনে পৌঁছাবে ইরান দল। সূচি অনুযায়ী:

  • ১৫ জুন: লস অ্যাঞ্জেলেসে নিউজিল্যান্ডের বিপক্ষে প্রথম ম্যাচ।
  • পরবর্তী ম্যাচ: বেলজিয়ামের মুখোমুখি হবে লস অ্যাঞ্জেলেসেই।
  • গ্রুপ পর্বের শেষ ম্যাচ: সিয়াটলে মিশরের বিপক্ষে মাঠে নামবে ইরান।

এখন দেখার বিষয়, ফিফা এবং আয়োজক দেশগুলো ইরানের এই শর্তগুলো নিয়ে কী সিদ্ধান্ত নেয়।

সূত্র: ইউএসএ টুডে


