কামারখন্দে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের মানববন্ধন এবং স্মারকলিপি প্রদান

সিরাজগঞ্জের কামারখন্দে পেশার মর্যাদা রক্ষা ও নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের দাবিতে প্রতিবাদী মানববন্ধন এবং উপজেলা প্রশাসনকে স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালন করেছেন উপজেলা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশনের সংগঠন (ফারিয়া)।
সোমবার (১১ মে) সকাল ৯টায় উপজেলা ৫০ শয্যা বিশিষ্ট হাসপাতালের সামনে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে অংশ নেন উপজেলার বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানিতে কর্মরত প্রতিনিধিগণ।
বাংলাদেশ ফার্মাসিউটিক্যালস রিপ্রেজেন্টেটিভ অ্যাসোসিয়েশন (ফারিয়া) আহবানে কামারখন্দ উপজেলা ফারিয়ার উদ্যোগে আয়োজিত প্রতিবাদী মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভরা দেশের স্বাস্থ্যখাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছেন। চিকিৎসকদের কাছে ওষুধের সঠিক তথ্য পৌঁছে দিতে তারা প্রতিনিয়ত কাজ করে যাচ্ছেন। অথচ বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকে তারা নানাভাবে হয়রানি ও দালাল অভিহিত করে পেশাগত অসম্মানের শিকার হচ্ছেন।
এ সময়ে বক্তারা আরো বলেন, আমরা যারা মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভ আছি তারা সবাই বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় এবং কলেজ থেকে অনার্স মাস্টার্স সম্পন্ন করে তারপর এই প্রফেশনে এসে চাকরি করি। আমাদের নিরাপদ কর্ম করার সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা দিতে হবে এটাই বাংলাদেশ সরকারের কাছে জোর দাবি জানাচ্ছি।
উপজেলা ফারিয়ার সভাপতি জসীম উদ্দীনের সভাপতিত্বে সাধারণ সম্পাদক মশিউর রহমান লিখনের সঞ্চালনায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ কেন্দ্রীয় ফারিয়ার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল করিম-সহ উপজেলায় কর্মরত সকল ফার্মাসিটিক্যাল রিপ্রেজেন্টটিভগণ উপস্থিত ছিলেন।
Leave a Reply