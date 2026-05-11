সোমবার, ১১ মে ২০২৬, ১১:৫২ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
বিয়ের দাবিতে তাড়াশে দুই সন্তানের জননীর অনশন: গ্রাম পুলিশের পাহাড়ায় ভুক্তভোগী নিজেদের দুর্বলতা খুঁজে উন্নতির আহ্বান আইজিপির কাজিপুরে  বোরো ধান- চাল  সংগ্রহ অভিযান উদ্বোধন  কাজিপুরে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত  প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে ঋতুপর্ণার বাড়ি নির্মাণে জট খুলতে সরাসরি উদ্যোগ, রাঙামাটিতে প্রতিনিধি দল ৬ মাসের মধ্যে সড়কে পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংক্রিয় মামলায় যাবে ডিএমপি: কমিশনার ভাংচুর ও হামলা-মামলায় জর্জরিত পরিবার, হুমকি আতংকে থাকছেন অন্য জায়গায় মোটরসাইকেলে ছুটে ছিনতাই, রাজধানীজুড়ে আতঙ্ক দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের জরুরি নির্দেশনা টেকনাফে কোস্ট গার্ডের অভিযান: বিদেশী রাইফেল, গুলি ও ৭০ হাজার ইয়াবা জব্দ
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী

কাজিপুরে  বোরো ধান- চাল  সংগ্রহ অভিযান উদ্বোধন 

কাজিপুর (সিরাজগঞ্জ) প্রতিনিধি : / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : সোমবার, ১১ মে, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের কাজিপুরে অভ্যন্তরীণ বোরো ধান, চাল ও গম সংগ্রহ অভিযান ২০২৬ এর শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে।
সোমবার ১১ মে ২০২৬ দুপুরে   উপজেলা খাদ্য গুদাম( মেঘাই)  চত্বরে ফিতা কেটে এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন সিরাজগঞ্জ-১ কাজিপুর  সাংসদ  মোঃ সেলিম রেজা (এমপি)। উদ্বোধনের পরপরই তিনি একজন কৃষকের হাতে ধান বিক্রির স্লিপ তুলে দিয়ে সংগ্রহ কার্যক্রম শুরু করেন।
উপজেলা প্রশাসন ও খাদ্য বিভাগের আয়োজনে অনুষ্ঠিত উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও উপজেলা সংগ্রহ ও মনিটরিং কমিটির সভাপতি  মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান। বিশেষ অতিথি ছিলেন উপজেলা খাদ্য নিয়ন্ত্রক ও কমিটির সদস্য সচিব  মোঃ শফিকুল আলম। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন খাদ্য গুদাম কর্মকর্তা অলিউর রহমান।
 আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এমপি সেলিম রেজা বলেন, “কৃষকরা যেন ন্যায্যমূল্য পায় সেজন্য সরকার সরাসরি কৃষকের কাছ থেকে ধান-চাল সংগ্রহ করছে। কোনো মধ্যস্বত্বভোগী যেন সুবিধা নিতে না পারে সেদিকে কঠোর নজরদারি থাকবে।”
বক্তব্য রাখেন কাজিপুর উপজেলা কৃষি অফিসার শরিফুল ইসলাম,কাজিপুর পৌর সভার সাবেক মেয়র  উপজেলা বিএনপির সাবেক সাধারণ সম্পাদক প্রভাষক আব্দুস সালাম এবং উপজেলা বিএনপির সাবেক সিনিয়র সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট রবিউল হাসান।এ বছর উপজেলায়
সংগ্রহের লক্ষ্যমাত্রা ১৩০৮ মেট্রিক টন বোরো ধান সংগ্রহ করা হবে, যা গত ৩ মে ২০২৬ থেকে শুরু হয়ে ৩১ আগস্ট ২০২৬ পর্যন্ত চলবে। এছাড়া ১২৩৪ মেট্রিক টন সিদ্ধ চাল ও ২৮২ মেট্রিক টন আতপ চাল সংগ্রহ চলবে ১৫ এপ্রিল থেকে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত। পাশাপাশি ৫৯ মেট্রিক টন গমও সংগ্রহ করা হবে। সরকার নির্ধারিত দামে প্রতি কেজি ধান ৩৬ টাকা ও চাল ৪৯ টাকা দরে কেনা হবে।
অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন:* উপজেলা প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মোঃ আব্দুর রাজ্জাক, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও শুভগাছা ইউনিয়নের সাবেক চেয়ারম্যান নাসির উদ্দিন রতন, উপজেলা বিএনপির সাবেক সহসভাপতি সহকারী অধ্যাপক ওহেদুজ্জামান মিনু, উপজেলা বিএনপির সাবেক  যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সাইদুল ইসলাম, উপজেলা বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক হাজী মিজানুর রহমান, উপজেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শহিদুল ইসলাম বাবু, যুবদলের সাবেক সভাপতি সাজ্জাদুর রহমান বাবলু, উপজেলা যুবদলের আহ্বায়ক মনজুর রশিদ রানা, কাজিপুর ইউনিয়ন বিএনপির সভাপতি মোঃ সোলায়মান মেম্বার, পৌর যুবদলের সদস্য সচিব মোঃ হাসান আলী, সাবেক ছাত্রনেতা ভুট্টোসহ স্থানীয় জনপ্রতিনিধি, কৃষক প্রতিনিধি ও খাদ্য বিভাগের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

বিয়ের দাবিতে তাড়াশে দুই সন্তানের জননীর অনশন: গ্রাম পুলিশের পাহাড়ায় ভুক্তভোগী

কাজিপুরে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত 

ভাংচুর ও হামলা-মামলায় জর্জরিত পরিবার, হুমকি আতংকে থাকছেন অন্য জায়গায়

কামারখন্দে মেডিকেল রিপ্রেজেন্টেটিভদের মানববন্ধন এবং স্মারকলিপি প্রদান

সিরাজগঞ্জের উল্লাপাড়ায় দুগ্ধ সমিতির সাবেক ম্যানেজার’ কে কুপিয়ে হত্যা

তাড়াশে মাদক সেবনের দায়ে যুবকের কারাদণ্ড

বিয়ের দাবিতে তাড়াশে দুই সন্তানের জননীর অনশন: গ্রাম পুলিশের পাহাড়ায় ভুক্তভোগী

নিজেদের দুর্বলতা খুঁজে উন্নতির আহ্বান আইজিপির

কাজিপুরে  বোরো ধান- চাল  সংগ্রহ অভিযান উদ্বোধন 

কাজিপুরে আইন-শৃঙ্খলা কমিটির সভা অনুষ্ঠিত 

প্রতিমন্ত্রীর নির্দেশে ঋতুপর্ণার বাড়ি নির্মাণে জট খুলতে সরাসরি উদ্যোগ, রাঙামাটিতে প্রতিনিধি দল

৬ মাসের মধ্যে সড়কে পূর্ণাঙ্গ স্বয়ংক্রিয় মামলায় যাবে ডিএমপি: কমিশনার

ভাংচুর ও হামলা-মামলায় জর্জরিত পরিবার, হুমকি আতংকে থাকছেন অন্য জায়গায়

মোটরসাইকেলে ছুটে ছিনতাই, রাজধানীজুড়ে আতঙ্ক

দেশের সব প্রাথমিক বিদ্যালয়ের জন্য মন্ত্রণালয়ের জরুরি নির্দেশনা

টেকনাফে কোস্ট গার্ডের অভিযান: বিদেশী রাইফেল, গুলি ও ৭০ হাজার ইয়াবা জব্দ

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech