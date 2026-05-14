বনানীতে দুটি বিদেশি পিস্তল-ইয়াবাসহ চিহ্নিত মাদক কারবারি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ১৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১৪ মে, ২০২৬



রাজধানীর বনানী থানাধীন পুরাতন ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় অভিযান চালিয়ে দুটি বিদেশি পিস্তল, গুলিভর্তি ম্যাগাজিন ও বিপুল পরিমাণ ইয়াবাসহ এক চিহ্নিত মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আসামির নাম মো. জাহিদুল ইসলাম। তিনি বনানী-মহাখালী এলাকার চিহ্নিত মাদক কারবারি বলে জানিয়েছে পুলিশ।

বুধবার গভীর রাতে বনানী থানা পুলিশের একটি দল এ অভিযান পরিচালনা করে।

বৃহস্পতিবার (১৪ মে) সকালে ডিএমপির গুলশান বিভাগের সহকারী পুলিশ কমিশনার (এসি) শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান এসব তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি জানান, বৃহস্পতিবার রাত আনুমানিক ১টা ২০ মিনিটে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে বনানী থানার টহল টিমের এসআই মো. ইকলাছুর রহমান জানতে পারেন, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির পেছনে ১১৪ নম্বর বাসার ষষ্ঠ তলায় অস্ত্র ও মাদক মজুত রয়েছে।

পরে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশনায় সঙ্গীয় ফোর্স নিয়ে ঘটনাস্থলে অভিযান চালানো হয়। বাসার মালিক ও স্থানীয় লোকজনের সহায়তায় পরিচালিত ওই অভিযানে দুটি বিদেশি পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন, তিন রাউন্ড গুলি, ২ হাজার ১৫০ পিস ইয়াবা, ৯৬ হাজার ৩২০ টাকা এবং দুটি মোবাইল ফোন জব্দ করা হয়। একই সঙ্গে মো. জাহিদুল ইসলামকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ কর্মকর্তা শাহ মোস্তফা তারিকুজ্জামান আরও জানান, গ্রেফতার আসামি রাজধানীর ফার্মগেট এলাকায় যুবদল নেতাকে গুলি করে হত্যার ঘটনায় জড়িত বলে তথ্য রয়েছে।

গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ প্রক্রিয়াধীন রয়েছে বলেও জানান তিনি।

এদিকে পুলিশ সপ্তাহ উপলক্ষে রাজধানীতে সর্বোচ্চ নজরদারি ও সার্ভেইলেন্স কার্যক্রম জোরদার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে ডিএমপি।


