‘নো এন্ট্রি টু’ থেকে সরলেন বরুণ, শাহিদ কাপুরকে নিয়ে নতুন আলোচনা

বলিউডের বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা ‘নো এন্ট্রি টু’ ঘিরে নতুন অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। দীর্ঘ আলোচনা শেষে জানা গেছে, এই প্রজেক্টে আর থাকছেন না অভিনেতা বরুণ ধাওয়ান।
বর্তমানে নিজের আসন্ন ছবি ‘হ্যায় জাওয়ানি তো ইশক হোনা হ্যায়’-এর প্রচারণা নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন বরুণ। এর মধ্যেই তার সরে দাঁড়ানোর খবর সামনে আসে।
প্রযোজনা সংস্থার ঘনিষ্ঠ একটি সূত্র জানিয়েছে, বরুণ ধাওয়ানের এই সিনেমায় যুক্ত থাকার খবরটি এখন আর সত্য নয়। তিনি পুরোপুরি অন্য কাজে মনোযোগ দিচ্ছেন।
বরুণের সরে যাওয়ার পর সিনেমাটির কাজ আপাতত স্থগিত থাকতে পারে বলে গুঞ্জন রয়েছে। তবে একই সঙ্গে নতুন করে আলোচনায় এসেছে অভিনেতা শাহিদ কাপুরের নাম।
বি টাউনের অন্দরের খবর অনুযায়ী, নির্মাতাদের সঙ্গে ইতোমধ্যে প্রাথমিক আলোচনা করেছেন শাহিদ। তিনি সিনেমার মূল ধারণা শুনেছেন এবং শিগগিরই পূর্ণাঙ্গ চিত্রনাট্য শুনতে পারেন। যদিও তার অভিনয় নিয়ে এখনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা আসেনি।
এর আগে গত বছর এই সিনেমা থেকে সরে দাঁড়িয়েছিলেন অভিনেতা ও গায়ক দিলজিৎ দোসাঞ্জ। সে সময় শিডিউল জটিলতার কারণ দেখিয়েছিলেন প্রযোজক বনি কাপুর।
তবে একাধিক তারকা সরে গেলেও সূত্র বলছে, অর্জুন কাপুর এখনো এই প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন।
২০০৫ সালে মুক্তি পাওয়া আনিস বাজমি পরিচালিত ‘নো এন্ট্রি’ বক্স অফিসে সুপারহিট ছিল। সেই সিনেমায় অভিনয় করেছিলেন সালমান খান, অনিল কাপুর, ফরদিন খানসহ আরও অনেকে।
