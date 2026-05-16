সলঙ্গায় বিশেষ অভিযানে ৮০০ লিটার চোলাই মদ জব্দ, গ্রেফতার ১

পারভেজ সরকার / ১২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১৬ মে, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় বিশেষ মাদকবিরোধী অভিযানে ৮০০ লিটার দেশীয় তৈরি চোলাই মদ জব্দ করেছে পুলিশ। এ সময় এক মাদক কারবারিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

শনিবার (১৬ মে) সলঙ্গা থানা পুলিশ এ অভিযান পরিচালনা করে। পুলিশ জানায়, মাদকমুক্ত সমাজ গঠনে চলমান অভিযানের অংশ হিসেবে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে সলঙ্গা থানার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের চৈত্রহাটি গ্রামে অভিযান চালানো হয়।

অভিযানে নেতৃত্ব দেন রায়গঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম খান। এ সময় সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো. আছলাম আলীসহ পুলিশের একটি দল অংশ নেয়।

পুলিশ জানায়, অভিযানে কমলেশ (৩৮) নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়। পরে তাঁর দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে বাড়ির বিভিন্ন স্থান ও পাত্রে রাখা প্রায় ৮০০ লিটার দেশীয় তৈরি অবৈধ চোলাই মদ উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতার কমলেশ চৈত্রহাটি গ্রামের হরিপদের ছেলে।

রায়গঞ্জ সার্কেলের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম খান বলেন, “মাদকের বিরুদ্ধে সিরাজগঞ্জ জেলা পুলিশের অবস্থান জিরো টলারেন্স। সমাজকে মাদকমুক্ত রাখতে নিয়মিত অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। মাদক কারবারিদের কোনো ছাড় দেওয়া হবে না।”

সলঙ্গা থানা পুলিশ জানায়, আটক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। পাশাপাশি মাদক, সন্ত্রাস ও অপরাধ দমনে পুলিশের অভিযান অব্যাহত থাকবে।


