নবনিযুক্ত ডিএমপি কমিশনার মোসলেহ উদ্দিনকে পুলিশ এসোসিয়েশনের অভিনন্দন

ঢাকা মহানগর পুলিশের (ডিএমপি) কমিশনার অতিরিক্ত আইজিপি মোসলেহ উদ্দিন আহমদকে অভিনন্দন জানিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ এসোসিয়েশন। সংগঠনটির নেতারা বলেছেন, তার নেতৃত্বে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশ আরও গতিশীল হবে বলে তারা আশা করছেন।
আজ রবিবার এক অভিনন্দন বার্তায় বাংলাদেশ পুলিশ এসোসিয়েশন জানায়, মোসলেহ উদ্দিন আহমদ একজন দক্ষ, অভিজ্ঞ ও পেশাদার পুলিশ কর্মকর্তা। সময়োপযোগী এই পদায়ন ডিএমপির কার্যক্রমকে আরও এগিয়ে নিতে সহায়ক হবে বলে তারা মনে করছেন।
বিবৃতিতে বলা হয়, নতুন ডিএমপি কমিশনারের সততা, পেশাদারত্ব, দক্ষতা ও নেতৃত্বের গুণাবলি পুলিশ বাহিনীর জন্য ইতিবাচক ভূমিকা রাখবে।
অভিনন্দন বার্তায় সই করেন বাংলাদেশ পুলিশ এসোসিয়েশনের এডহক কমিটি-২০২৫–এর ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এ.কে.এম আলমগীর জাহান ও সেক্রেটারি মো. রফিকুল ইসলাম।
