সোমবার, ১৮ মে ২০২৬, ০১:০৮ অপরাহ্ন
ওমরাহ ভিসা শুরু ৩১ মে, জেনে নিন পুরো সময়সূচি

আপডেট : সোমবার, ১৮ মে, ২০২৬
ওমরাহ পালনের পরিকল্পনায় থাকা মুসল্লিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ঘোষণা এসেছে সৌদি আরব থেকে। ১৪৪৮ হিজরির ওমরাহ মৌসুমের পূর্ণ ক্যালেন্ডার প্রকাশ করেছে দেশটির হজ ও ওমরাহ মন্ত্রণালয়। এতে ভিসা ইস্যু, যাত্রা শুরু, পারমিট এবং শেষ সময়সীমা সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য জানানো হয়েছে।

মন্ত্রণালয়ের ঘোষণা অনুযায়ী, আগামী ৩১ মে ২০২৬ থেকে ওমরাহ ভিসা ইস্যু শুরু হবে এবং একই দিন থেকে তীর্থযাত্রীদের সৌদি আরবে প্রবেশও শুরু হবে। এরপর ১ জুন থেকে নুসুক অ্যাপের মাধ্যমে মক্কায় প্রবেশ এবং ওমরাহ পালনের পারমিট সংগ্রহ করা যাবে।

ঘোষিত ক্যালেন্ডার অনুযায়ী, ওমরাহ ভিসা ইস্যুর শেষ তারিখ ৯ মার্চ ২০২৭। আর সৌদি আরবে তীর্থযাত্রীদের প্রবেশের শেষ সময় নির্ধারণ করা হয়েছে ২৩ মার্চ ২০২৭ পর্যন্ত। ওমরাহ পালন শেষে দেশত্যাগের সর্বশেষ সময়সীমা রাখা হয়েছে ৭ এপ্রিল ২০২৭।

এদিকে, ওমরাহ সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান এবং বিদেশি এজেন্টদের নির্ধারিত সময়সূচি কঠোরভাবে অনুসরণ করার নির্দেশ দিয়েছে দেশটির মন্ত্রণালয়। একই সঙ্গে তীর্থযাত্রীদের জন্য মানসম্মত সেবা নিশ্চিত করতে সব নিয়ম মেনে চলারও নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।

সূত্র: সৌদি গ্যাজেট


