সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ইয়াবাসহ আওয়ামী লীগ নেতা ও সহযোগী আটক

নিজস্ব প্রতিবেদক:
আপডেট : সোমবার, ১৮ মে, ২০২৬



সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ আওয়ামীলীগ নেতা বাদশা ও সাবেদ নামে এক যুবককে আটক করেছে পুলিশ।

সোমবার দিবাগত রাত ২ টার দিকে সলঙ্গা থানার রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নের রৌহাদহ গ্রামের অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়।

আটককৃত আসামী,রামকৃষ্ণপুর ইউনিয়নর রৌহাদহ গ্রামের আরহম আলীর ছেলে ও ওয়ার্ড আওয়ামীলীগের সাংগঠনিক সম্পাদক বাদশা ও মৃত তাহের আলীর ছেলে সাবেদ আলী।

সলঙ্গা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ওসি আসলাম হোসেন বলেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে অভিযান চালিয়ে তাদের আটক করা হয়। এ সময় তাদের কাছ থেকে ৫০ পিস ইয়াবা ও ১১ হাজার ২শত ১৫টাকা
উদ্ধার করা হয়েছে।

আটককৃতদের বিরুদ্ধে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে মামলা দায়ের করে আদালতে প্রেরণ করা হয়েছে।


