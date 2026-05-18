বনশ্রীতে ইয়াবাসহ দম্পতি গ্রেফতার

রাজধানীর দক্ষিণ বনশ্রী এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে ভাড়া বাসা থেকে ১২ হাজার পিস ইয়াবাসহ দম্পতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
রবিবার (১৭ মে) রাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের উত্তরা সার্কেলের পরিদর্শক এ তথ্য জানিয়েছেন।
মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর জানায়, আজ সন্ধা সাড়ে ৬টার দিকে খিলগাঁও থানাধীন দক্ষিণ বনশ্রী এলাকাস্থ প্রতিক হাউজিংয়ে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে মো. জহিরুল ইসলাম (৪৫) ও তার স্ত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস এনিকে (৩২) গ্রেফতার করা হয়। তারা ওই বাসায় ভাড়া থাকতো।
এদিকে, গ্রেফতারের সময় তাদের থেকে ১২ হাজার পিস ইয়াবা ও ২টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামিরদের বিরুদ্ধে খিলগাঁও থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।
Leave a Reply