বনশ্রীতে ইয়াবাসহ দম্পতি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১৭ মে, ২০২৬



রাজধানীর দক্ষিণ বনশ্রী এলাকায় মাদকবিরোধী অভিযানে ভাড়া বাসা থেকে ১২ হাজার পিস ইয়াবাসহ দম্পতিকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

রবিবার (১৭ মে) রাতে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতরের উত্তরা সার্কেলের পরিদর্শক এ তথ্য জানিয়েছেন।

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদফতর জানায়, আজ সন্ধা সাড়ে ৬টার দিকে খিলগাঁও থানাধীন দক্ষিণ বনশ্রী এলাকাস্থ প্রতিক হাউজিংয়ে মাদকবিরোধী অভিযান চালিয়ে মো. জহিরুল ইসলাম (৪৫) ও তার স্ত্রী জান্নাতুল ফেরদৌস এনিকে (৩২) গ্রেফতার করা হয়। তারা ওই বাসায় ভাড়া থাকতো।

এদিকে, গ্রেফতারের সময় তাদের থেকে ১২ হাজার পিস ইয়াবা ও ২টি মোবাইল উদ্ধার করা হয়। গ্রেফতারকৃত আসামিরদের বিরুদ্ধে খিলগাঁও থানায় একটি মামলা করা হয়েছে।


