নাসার ওয়েবসাইটে বানান ভুল ধরল ৮ বছরের শিশু!

আপডেট : বুধবার, ২০ মে, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি

মহাকাশপ্রেমী এক আট বছরের শিশুর চোখে ধরা পড়া ছোট্ট একটি বানান ভুল এখন সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল আলোচনায় পরিণত হয়েছে। শিশুটি যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসার ওয়েবসাইটে একটি ভুল বানান খুঁজে পায়। পরে তার বাবা বিষয়টি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ‘এক্স’-এ (আগের নাম টুইটার) পোস্ট করলে নাসার পক্ষ থেকে আসে চমৎকার ও রসিক এক জবাব।

শিশুটির বাবা @musaratali হ্যান্ডেল ব্যবহার করে লিখেন, ‘আমার ৮ বছরের ছেলে নাসার ওয়েবসাইটে একটি বানান ভুল ধরেছে। সে বলছে এটি একটি ‘গুরুত্বপূর্ণ মিশন আপডেট’।’

এর জবাবে নাসা লিখে, ‘ওহ! আমাদের জানানোর জন্য ধন্যবাদ। হারিয়ে যাওয়া অক্ষরটি আনতে আমরা রওনা হয়েছি।’ এই মজার প্রতিক্রিয়া মুহূর্তেই ভাইরাল হয়ে যায়।

পরে শিশুটির বাবা আরও এক পোস্টে জানান, নাসার জবাবে তার ছেলে ভীষণ আনন্দিত হবে। কারণ সে রকেট উৎক্ষেপণ নিয়ে খুবই আগ্রহী এবং ভবিষ্যতে মহাকাশচারী হওয়ার স্বপ্ন দেখে। মজার ছলে তিনি বলেন, ছেলে নিজেকে ‘উল্টোভাবে উড়তে পারা মহাকাশচারী’ (upside-down astronaut) ভাবতে পছন্দ করে।

ঘটনাটি ছড়িয়ে পড়ার পর অনেক সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ব্যবহারকারী বিভিন্ন ওয়েবসাইটে খুঁজে পাওয়া ভুল শেয়ার করেন। কেউ কেউ শিশুটির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ও কৌতূহলের প্রশংসা করেছেন। একজন লেখেন, ‘আজ সে বানান ঠিক করছে, কাল হয়তো মঙ্গল গ্রহে বসতি পরিচালনা করবে।’

আরেকজন বলেন, এই শিশুর কৌতূহলই তাকে অনেক দূর নিয়ে যাবে। অনেকেই মনে করছেন, ছোটবেলা থেকেই এমন মনোযোগ ও আগ্রহ ভবিষ্যতে শিশুটিকে বড় কিছু অর্জনে সাহায্য করবে।


