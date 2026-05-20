প্রতিদিন সকালে আখরোট খাওয়ার উপকারিতা জেনে নিন

আপডেট : বুধবার, ২০ মে, ২০২৬
প্রতিদিন সকালে আখরোট খাওয়া স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। ছোট এই বাদামটি পুষ্টিগুণে ভরপুর। আখরোটে থাকা ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকায় স্মৃতিশক্তি উন্নত করতে সাহায্য করতে পারে। ওমেগা থ্রি মস্তিষ্কের কার্যকারিতার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পাশাপাশি এটি স্মৃতিশক্তি বাড়াতেও সাহায্য করে। চলুন জেনে নেওয়া যাক প্রতিদিন সকালে আখরোট খাওয়ার উপকারিতা-

হৃদযন্ত্র ভালো রাখে

আখরোটে থাকা স্বাস্থ্যকর চর্বি হৃদযন্ত্রের জন্য উপকারী। এটি খারাপ কোলেস্টেরল কমাতে এবং ভালো কোলেস্টেরল বাড়াতে সহায়তা করে। ফলে হৃদরোগের ঝুঁকি কমে।

মস্তিষ্কের কার্যক্ষমতা বাড়ায়

আখরোট দেখতে অনেকটা মানুষের মস্তিষ্কের মতো, আর উপকারিতাও মস্তিষ্কের জন্য দারুণ। এতে থাকা ওমেগা-৩ ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট স্মৃতিশক্তি ও মনোযোগ বাড়াতে সাহায্য করে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে সহায়ক

সকালে কয়েকটি আখরোট খেলে দীর্ঘ সময় পেট ভরা অনুভূত হয়। এতে অতিরিক্ত খাবার খাওয়ার প্রবণতা কমে এবং ওজন নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করে।

হজমশক্তি উন্নত করে

আখরোটে থাকা ফাইবার হজম ভালো রাখতে সাহায্য করে। নিয়মিত খেলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যাও কমতে পারে।

ত্বক ও চুল ভালো রাখে

আখরোটে থাকা ভিটামিন-ই ও অ্যান্টি-অক্সিডেন্ট ত্বককে উজ্জ্বল রাখতে সাহায্য করে। পাশাপাশি চুল পড়া কমানো ও চুল মজবুত করতেও এটি উপকারী।

ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে

পরিমিত আখরোট খাওয়ার অভ্যাস রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে সহায়তা করতে পারে।

কীভাবে খাবেন

রাতে পানিতে ভিজিয়ে রেখে সকালে ২ থেকে ৪টি আখরোট খাওয়া সবচেয়ে ভালো। চাইলে ওটস, সালাদ বা স্মুদির সঙ্গেও খেতে পারেন।

তবে অতিরিক্ত আখরোট খাওয়া ঠিক নয়। যাদের বাদামে অ্যালার্জি রয়েছে, তাদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া জরুরি।

সূত্র : আনন্দবাজার


