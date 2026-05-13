বুধবার, ১৩ মে ২০২৬, ১২:২১ অপরাহ্ন
সকালে কুসুম গরম পানিতে মধু খাওয়ার উপকারিতা

আপডেট : বুধবার, ১৩ মে, ২০২৬
প্রাকৃতিক উপাদানে ভরপুর মধু শরীরের জন্য বেশ উপকারী। আয়ুর্বেদে মধুর বহুবিধ উপকারিতা সবারই জানা। কেউ কেউ মধুকে সুপারফুডও বলে থাকে। ওজন কমাতে অনেকে সকালে কুসুম গরম পানিতে মধু মিশিয়ে খান। হজমশক্তি বাড়াতেও মধু বেশ কার্যকর। এ ছাড়াও সারাদিনের এনার্জিও থাকে বেশ ভালো। চলুন জেনে নেই সকালে কুসুম গরম পানিতে মধু খেলে শরীরের জন্য কী কী উপকার হতে পারে-

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক

মধুতে রয়েছে প্রাকৃতিক অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট ও অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল উপাদান, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। মৌসুমি ঠান্ডা-কাশি থেকেও কিছুটা সুরক্ষা মিলতে পারে।

হজমশক্তি বাড়ায়

খালি পেটে কুসুম গরম পানির সঙ্গে মধু খেলে হজম প্রক্রিয়া সহজ হতে পারে। এটি পাকস্থলী পরিষ্কার রাখতে সহায়তা করে এবং গ্যাস বা অম্বলের সমস্যাও কমাতে সাহায্য করতে পারে।

ওজন নিয়ন্ত্রণে উপকারী

অনেকে ওজন কমানোর জন্যও এই পানীয় পান করেন। মধু শরীরে প্রাকৃতিক শক্তি জোগায় এবং অতিরিক্ত ক্ষুধা কমাতে সাহায্য করতে পারে। ফলে অস্বাস্থ্যকর খাবার খাওয়ার প্রবণতাও কমে।

ত্বক উজ্জ্বল রাখে

পর্যাপ্ত পানি ও প্রাকৃতিক উপাদানের সমন্বয়ে শরীরের ভেতর থেকে ত্বক ভালো রাখতে সাহায্য করে মধু। নিয়মিত পান করলে ত্বকে সতেজ ভাব আসতে পারে।

শরীর সতেজ রাখে

সকালে এক গ্লাস কুসুম গরম পানিতে মধু শরীরে দ্রুত শক্তি জোগাতে সহায়তা করে। ক্লান্তি দূর করে দিনটিকে আরও প্রাণবন্ত করে তুলতে পারে এই অভ্যাস।

যেভাবে খাবেন

এক গ্লাস কুসুম গরম পানিতে ১ চা-চামচ খাঁটি মধু মিশিয়ে সকালে খালি পেটে পান করুন। চাইলে কয়েক ফোঁটা লেবুর রস যোগ করা যেতে পারে।

তবেঅতিরিক্ত মধু খাওয়া ঠিক নয়। ডায়াবেটিস রোগীদের ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে মধু খাওয়া উচিত। এছাড়া ফুটন্ত গরম পানিতে মধু মেশানো উচিত নয়, এতে মধুর প্রাকৃতিক গুণাগুণ নষ্ট হতে পারে।

সূত্র : আনন্দবাজার


