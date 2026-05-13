বুধবার, ১৩ মে ২০২৬
স্থানীয় নির্বাচনী বিধিতে সংশোধন নিয়ে ইসির বৈঠক আজ

অনলাইন ডেস্ক:
আপডেট : বুধবার, ১৩ মে, ২০২৬
স্থানীয় সরকারগুলোর নির্বাচনী বিধিতে কী সংশোধন আনা হবে, তা নিয়ে আজ বুধবার (১৩ মে) বৈঠকে বসবে নির্বাচন কমিশন (ইসি)।

মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনার আব্দুর রহমানেল মাছউদ বিষয়টি জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, বুধবার আমরা বৈঠকে বসব। কোনো সিদ্ধান্ত হলে গণমাধ্যমকে জানানো হবে।

রহমানেল মাছউদ বলেন, জামানতের পরিমাণ বাড়তে পারে। পোস্টার না রাখার কথা ভাবা হচ্ছে। অনলাইনে মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার বিষয়টি রাখা হবে না।

বর্তমান কমিশন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বে পোস্টারে প্রচার তুলে দিয়েছে। অনলাইনে প্রচারের বিধান করেছে। বাড়িয়েছে জামানত। এছাড়া নির্বাচনী অপরাধের শাস্তির বিধানেও পরিবর্তন এনেছে। সে বিষয়গুলোও স্থানীয় সরকার নির্বাচনের বিধিতে যোগ হতে পারে।

অন্যদিকে সংসদ নির্বাচনের মতো ইলেকট্রনিক ভোটিং মেশিনের ব্যবহারও বিধি থেকে বাদ দেওয়া হবে। থাকবে না দলীয় প্রতীকও।


