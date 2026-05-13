বুধবার, ১৩ মে ২০২৬, ১২:২৩ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
বায়ুদূষণে আজ শীর্ষে লাহোর, ঢাকার অবস্থান কত? টেকনাফে মাদক মামলার আসামি গ্রেফতার সৌদি পৌঁছেছেন ৫৩৪১০ বাংলাদেশি হজযাত্রী সকালে কুসুম গরম পানিতে মধু খাওয়ার উপকারিতা রাষ্ট্রপতির হৃদযন্ত্রে সফলভাবে স্টেন্ট স্থাপন যুদ্ধের উত্তাপের মধ্যেই চীন সফরে ট্রাম্প গোপনে ইরানে হামলা চালিয়েছে সৌদি আরব: রয়টার্স দেশের আট জেলায় বজ্রবৃষ্টির শঙ্কা, নদীবন্দরে সতর্ক সংকেত শিরোপার অপেক্ষা আরো দীর্ঘ হলো রোনালদোর স্থানীয় নির্বাচনী বিধিতে সংশোধন নিয়ে ইসির বৈঠক আজ
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ চট্টগ্রাম

টেকনাফে মাদক মামলার আসামি গ্রেফতার

কক্সবাজার প্রতিনিধি : / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ১৩ মে, ২০২৬

কক্সবাজারের টেকনাফে র‍্যাব-১৫ এর একটি আভিযানিক দল মাদক মামলার এক পলাতক আসামিকে গ্রেফতার করেছে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাবরাং এলাকা থেকে তাকে গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামি মো. ফরহাদ প্রকাশ ফয়সাল (৩০) টেকনাফ উপজেলার সাবরাং ইউনিয়নের চান্দুলীপাড়া এলাকার বেলা মাছনের পুত্র । সে দীর্ঘ সাত বছর ধরে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর নজর এড়িয়ে সুকৌশলে বিভিন্ন স্থানে আত্মগোপন করে ছিল।

র‍্যাব-১৫ এর সহকারী পরিচালক আ ম ফারুক জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে র‍্যাব-১৫, সিপিসি-১ টেকনাফ ক্যাম্পের একটি আভিযানিক দল মঙ্গলবার সন্ধ্যায় সাবরাংয়ের চান্দুলীপাড়ায় ঝটিকা অভিযান পরিচালনা করে। এসময় জিআর পরোয়ানাভুক্ত পলাতক আসামি ফয়সালকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়।

গ্রেফতারকৃত আসামিকে পরবর্তী আইনি কার্যক্রমের জন্য টেকনাফ মডেল থানায় হস্তান্তর করা হয়েছে বলেও তিনি জানান।

​উল্লেখ্য যে, গ্রেফতারকৃত আসামির বিরুদ্ধে রামু থানায় ২০১৭ সালের একটি মাদক মামলা বিচারাধীন রয়েছে। উক্ত মামলায় গ্রেফতারি পরোয়ানা জারির পর থেকেই সে নিজ এলাকা ছেড়ে আত্মগোপনে ছিল।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

রৌফাবাদে রাজু হত্যা রহস্য উদ্ঘাটন, বিদেশি পিস্তলসহ গ্রেফতার ৬

টেকনাফে যৌথ অভিযানে বুলেটপ্রুফ জ্যাকেট, হেলমেট ও গোলাবারুদসহ দেশীয় অস্ত্র উদ্ধার

টেকনাফে কোস্ট গার্ডের অভিযান: বিদেশী রাইফেল, গুলি ও ৭০ হাজার ইয়াবা জব্দ

কর্ণফুলী নদীতে চোরাই ডিজেল পাচার, আটক ৯

চাঁদপুরে কোস্ট গার্ডের অভিযানে ২ হাজার ৮০০ লিটার ডিজেল জব্দ, আটক ৪

টেকনাফে ৭০ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করেছে কোস্ট গার্ড

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech