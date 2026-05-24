রবিবার, ২৪ মে ২০২৬, ০৯:১৬ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
পাবনায় পাঁচ দাবিতে বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন কাজী নজরুল ইসলাম মানুষ আর মানবতার কবি : ভিসিসি শিল্প রক্ষায় পাঁচ দফা দাবিতে পাবনায় বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে কাজিপুরে পার্টনার ফিল্ড স্কুল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত  ঈদকে সামনে রেখে রাজশাহীতে বিপুল পরিমান গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার রাসিকের ১ হাজার ২৩৭ পরিচ্ছন্ন কর্মী পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার সলঙ্গার রামকৃষ্ণপুরে অসহায়দের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ সিংড়ায় চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধার হলো পুলিশের বাসা থেকে হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডে অস্থিরতা; বিদেশি জিএম নিয়োগ ও কর্মকর্তা অপসারণে ক্ষোভ (পর্ব ১) মিনা-মুজদালিফায় তীব্র তাপপ্রবাহ, সর্বোচ্চ সতর্কতার আহ্বান
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ ঢাকা, সর্বশেষ

কাজী নজরুল ইসলাম মানুষ আর মানবতার কবি : ভিসিসি

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ২৪ মে, ২০২৬


জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের অমর স্মৃতির প্রতি গভীরতম শ্রদ্ধা জানিয়ে ভয়েস অব কনসাস সিটিজেন-ভিসিসি নেতৃবৃন্দ বলেছেন, ‘একজন মানুষ হিসেবে কাজী নজরুল ইসলাম জন্ম গ্রহন করলেন আবার মারাও গেলেন। জন্ম-মৃত্যুর এই সময়ের মাঝে নিজের সৃজনশীলতা দিয়ে জনপদে অমর হয়ে রইলেন। কাজী নজরুল ইসলাম আমাদের মাঝে অমর হয়ে রইলেন মানবতার কবি, মানুষের কবি হিসাবেই।’

রবিবার (২৪ মে) গণমাধ্যমে ‘জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলামের ১২৭ তম জন্মবার্ষিকী’ উপলক্ষে প্রেরিত এক যৌথ বিবৃতিতে ভয়েস অব কনসাস সিটিজেন-ভিসিসি চেয়ারম্যান এম. গোলাম মোস্তফা ভুইয়া, ভাইস চেয়ারম্যান মিতা রহমান, মোহাম্মদ সুমন মিয়া, নির্বাহী পরিচালক মো. মঞ্জুর হোসেন ঈসা, পরিচালক মো. জাহিদুল ইসলাম এসব কথা বলেন।

তারা বলেন, কাজী নজরুল ইসলামের সাহিত্যের বজ্র বিদ্যুৎ নিয়ে উড়ে বাংলা সাহিত্যের আকাশ জুড়ে। কবির সৃজনশীল জীবনের সময়সীমা স্বল্পকালীন হলেও অনেক বেশি বিচিত্র, তাঁর ব্যাক্তি জীবন ও কর্মজীবন এর বেলায় ও আমরা সেটাই দেখি। একাধারে সাম্যের-মানবতার, প্রেমের-দ্রোহের, বিদ্রোহের কবি তিনি আমাদের জাতীয় চেতনার প্রতিচ্ছবি।’

নেতৃবৃন্দ বলেন, ‘কাজী নজরুলের বিদ্রোহী চেতনার ভেতর কাজ করেছে তার অন্তর্দৃষ্টি, মানবসত্তা, মানবকল্যাণ সর্বোপরি মানুষের শৃঙ্খল মুক্তির তীব্র বাসনা। যে বাসনা তার আজন্ম লালিত দ্রোহকে চরম বিদ্রোহে পরিণত করেছে। পরাধীনতার গ্লানি মোচনের জন্য তার জাগরণ সংগ্রাম তার বিদ্রোহী চেতনাকে পরিপক্ব করেছিল যা পরবর্তীকালে কাজী নজরুল ইসলামকে বাধাহীনভাবে প্রকাশ্য বিদ্রোহের দোরগোড়ায় এনে দাঁড় করেছিল।’

তারা আরো বলেন, ‘বাংলার-বাঙ্গালীর জাতীয়তাবাদী একজন মানুষের মানবিক সত্তাবা কেমন হতে পারে, তা নজরুল আমাদের দেখিয়েছেন। তিনি দেশকালের সীমা অতিক্রম করে দুঃশাসন, অপশাসনকে ডিঙিয়ে মাড়িয়ে উচ্চারণ করেন তার কবিতা। অত্যাচার, অবিচার ও শোষণের বিরুদ্ধে দ্রোহের মূর্ত প্রতীক হয়ে থাকবেন কাজী নজরুল ইসলাম। অন্যায়ের বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়াতে আজীবন সাহস যোগাবে বিদ্রোহী কবি। অধিকার আদায়ের সংগ্রামে জাতীয় কবি আমাদের উজ্জ্বল অনুপ্রেরণা।’


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

শিল্প রক্ষায় পাঁচ দফা দাবিতে পাবনায় বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন

সলঙ্গার রামকৃষ্ণপুরে অসহায়দের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডে অস্থিরতা; বিদেশি জিএম নিয়োগ ও কর্মকর্তা অপসারণে ক্ষোভ (পর্ব ১)

ঈদ নিরাপত্তায় মাঠে সক্রিয় অতিরিক্ত পুলিশ সুপার সাইফুল ইসলাম খান

সোনাতলায় গরু নিয়ে উত্তেজনা, বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে চাঁদাবাজি ও নানা অনিয়মের অভিযোগ

দুই ছাত্রীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ, মক্তবের শিক্ষক গ্রেফতার

পাবনায় পাঁচ দাবিতে বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন

কাজী নজরুল ইসলাম মানুষ আর মানবতার কবি : ভিসিসি

শিল্প রক্ষায় পাঁচ দফা দাবিতে পাবনায় বিড়ি শ্রমিকদের মানববন্ধন

কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে কাজিপুরে পার্টনার ফিল্ড স্কুল কংগ্রেস অনুষ্ঠিত 

ঈদকে সামনে রেখে রাজশাহীতে বিপুল পরিমান গাঁজাসহ দুই মাদক কারবারি গ্রেফতার

রাসিকের ১ হাজার ২৩৭ পরিচ্ছন্ন কর্মী পাচ্ছেন প্রধানমন্ত্রীর ঈদ উপহার

সলঙ্গার রামকৃষ্ণপুরে অসহায়দের মাঝে ঈদ উপহার বিতরণ

সিংড়ায় চুরি হওয়া মালামাল উদ্ধার হলো পুলিশের বাসা থেকে

হোটেলস ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেডে অস্থিরতা; বিদেশি জিএম নিয়োগ ও কর্মকর্তা অপসারণে ক্ষোভ (পর্ব ১)

মিনা-মুজদালিফায় তীব্র তাপপ্রবাহ, সর্বোচ্চ সতর্কতার আহ্বান

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech