তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৫১

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৫১ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
বুধবার (০৩ জুন ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের (ডিএমপি) তেজগাঁও বিভাগের ভারপ্রাপ্ত উপ-পুলিশ কমিশনার (এডিসি) ফজলুল করিম এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫১ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ৩১ জন,আদাবরে ১ জন শেরেবাংলা নগরে ৪ জন,তেজগাঁও থানা ৩ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৬ ও হাতিরঝিল থানায় ৬ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. ফয়সাল (২৪),মো.বিপ্লব (২০), মো. জুয়েল (বয়স উল্লেখ নাই), মো. রাকিব (২৩),মো. নাঈম ইসলাম রায়হান (১৯), মো. রেজাউল ইসলাম মতিন (৫২),মো. কিষান শিকারী (বয়স উল্লেখ নাই),মো. মোস্তাফিজ আলী খান (বয়স উল্লেখ নাই),মো. মঞ্জুরুল ইসলাম (৩৯),সজীব পাল (২৬),মো. রাকিব (২৪),শ্রীপলাশ সরকার (২৫),মো. রাজ (২০), মো. জহির (২১),শ্রীনয়ন চন্দ্র বর্মন (২৬),
সৈদয় মোহাম্মদ ইব্রাহীম (২০),১মো. সামিউল ইসলাম (২৯),মো. শান্ত চৌধুরী (২৫), মো. হোসেন ওকালু (৩৬),মো. সামিউল হাসান (১৮),মো.আকাশ (২২),মো.মহসিন (৩৫), মো.পারভেজ (২২),মো.আফ্রিদী (২৫), মো.রনি (২৬),মো.জুম্মন মিয়া (৩৫), মো.ফরিদুল ইসলাম (বয়স উল্লেখ নাই), মো. বিল্লাল নলী (৩৩),মো.স্বাধীন (১৮),মো.সামির (২৫) ও মো.জনিখান (২৮)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. এমদাদুল (২৭)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. হাতেম আলী (২৩), মো. স্বজল (২১),মো. ইমরান সরকার (১৮) ও মো. মানিক (১৯)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আলামিন (৩০),মোছা. রানী বেগম (৩১) ও মোছা. আফিয়া বেগম ওরফে নাচনে ওয়ালী (৩৬)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মাইনদ্দিন (৪৫),মো. দিপু (২৪),জীবন মিয়া (২২),রবিউল ইসলাম (৩০),আমির হোসেন (৩০) ও মো. জাহঙ্গীর আলম (৫৬)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জাকির কাজী (৪৯),মো. আব্দুর রউফ (৩২),মো. ফয়েজ (২৫),অশীত হাওলাদার (৩২),মো. ফরহাদ হোসেন (১৮) ও মো. জাকির হোসেন রবিন (২১)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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