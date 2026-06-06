শনিবার, ০৬ জুন ২০২৬, ০৯:০২ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
প্রথম বাজেট অধিবেশন বসছে রোববারপ্রথম বাজেট অধিবেশন বসছে রোববার এবার আলোচনায় মৌসুমীর ‘বিচ্ছেদ বেদনা’, যা বলছেন ওমর সানী হাম উপসর্গে আরও ৩ শিশুর মৃত্যু তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৫১ জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে-মিরপুরে অসহায় মানুষের হাতে উপহার তুলে দিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ফুলজোর নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার দিনাজপুরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও পরিবেশ বন্ধু সম্মাননা প্রদান আ.লীগের চুরি ও পাচারের কারণেই বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে চাপ: তথ্যমন্ত্রী গোল্ডমার্ক পপস্ গ্রুপের নর্থ জোনের মাসিক সেলস মিটিং অনুষ্ঠিত কাজিপুরে “সাফল্য জব প্রিপারেশন হোম” এর উদ্বোধন
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রংপুর, সর্বশেষ

দিনাজপুরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও পরিবেশ বন্ধু সম্মাননা প্রদান

দিনাজপুর প্রতিনিধি : / ৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ৬ জুন, ২০২৬

বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে সুইহারিস্থ এনজিও ফোরাম মিলনায়তনে বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন দিনাজপুর জেলা ও কেন্দ্রীয় কমিটি ঢাকা’র আয়োজনে এবং কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সেন্টার (সিডিসি) দিনাজপুর ও বাংলাদেশ বেকারত্ব দুরীকরণ সমিতি (বিবিডিএস) সদর দিনাজপুর, লিভিংস্টোন এভারগ্রীন এডভান্সমেন্ট ফাউন্ডেশন (লিফ), রাজবাটী সমাজকল্যাণ সংস্থা (আরএসকেএস) দিনাজপুর এর সার্বিক সহযোগিতায় বিশ্ব পরিবেশ দিবস উদযাপনকে সামনে রেখে আলোচনা সভা ও পরিবেশ বন্ধু সম্মাননা-২০২৬ প্রদান করা হয়।

৬ জুন শনিবার অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন সিডিসি’র নির্বাহী পরিচালক, বাংলাদেশ নদী বাঁচাও আন্দোলন দিনাজপুর জেলা কমিটির সভাপতি, বাংলাদেশ জাতীয় সাংবাদিক সংস্থা (বিজেএসএস) দিনাজপুর জেলা শাখার সভাপতি যাদব চন্দ্র রায়।

প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন এবং পরিবেশ বন্ধু সম্মাননা প্রদান করেন জেলা বিএনপির সভাপতি ও দিনাজপুর জেলা পরিষদের প্রশাসক এ্যাডঃ মোফাজ্জল হোসেন দুলাল।

বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন দিনাজপুর কোতয়ালী থানার ওসি মোহাম্মদ নূর নবী, ঢাকা হতে প্রকাশিত দৈনিক পূর্বাভাস পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ও অর্ধ সাপ্তাহিক সুবানী পত্রিকার সম্পাদক ও প্রকাশক আইয়ুব রানা, দিনাজপুর সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি মোফাচ্ছিলুল মাজেদ।

প্রধান অতিথি এ্যাডঃ মোফাজ্জল হোসেন দুলাল বলেন, নদী বাঁচলে বাংলাদেশ বাঁচবে আর পরিবেশ সুরক্ষিত থাকলে আমাদের আগামী প্রজন্ম নিরাপদ থাকবে। বিশেষ অতিথি মোফাচ্ছিলুল মাজেদ বলেন, জলবায়ু সুরক্ষায় তরুন প্রজন্মকে সংগঠিত করতে হবে। পরিবেশ রক্ষা কেবল সরকারের দায়িত্ব নয়, এটি প্রতিটি নাগরিকের অস্থিত্বের লড়াই।

দিনাজপুর কোতয়ালী থানার ওসি মোহাম্মদ নূর নবী বলেন, পানির স্তর নেমে যাচ্ছে মাটির আদ্রতা নষ্ট করতে যা যে কোন সময় দীর্ঘ মেয়াদী মরুকরণের সম্ভাবনা রয়েছে। আসুন দিনাজপুরের নদীগুলোকে পুনর্জীবিত করি এবং উত্তরবঙ্গকে একটি সবুজ, সুন্দর ও বাসযোগ্য অঞ্চলে পরিণত করি।

সভাপতির বক্তব্যে যাদব চন্দ্র রায় বলেন, বাংলাদেশ জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে পৃথিবীর অন্যতম সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্থ দেশ বাংলাদেশ। বিশেষ করে দেশের উত্তর ভাগ তথা বৃহত্তর দিনাজপুর অঞ্চল ক্রমন্বয়ে এক ভয়াবহ পরিবেশগত সংকটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ভু-গর্ভস্থ পানির স্তর আশঙ্কাজনকভাবে নিচে নেমে যাওয়া, আন্তঃ সীমান্ত নদীগুলোর নাব্যতা সংকট, অবৈধ দখল, অনিয়ন্ত্রিক বালু উত্তোলন এবং তীব্র তাপদাহ এই অঞ্চলের কৃষি, জীববৈচিত্র ও মানুষের জীবন যাত্রাকে হুমকির মুখে ফেলে দিয়েছে। এই বাস্তবতায় প্রকৃতির নিজস্ব সুরক্ষাবলয় পুনরুদ্ধার এবং নদীগুলোকে বাঁচানোর সুনির্দিষ্ট রুপরেখা প্রণয়নের লক্ষ্যেই এই অনুষ্ঠানের আয়োজন।

মুক্ত আলোচনা করেন বাংলা স্কুলের প্রধান শিক্ষক মোঃ নেজামুল ইসলাম, শহীদ জমির উদ্দিন স্কুল এন্ড কলেজের অধ্যক্ষ আব্দুল হামিদ, তহমিনা খাতুন, জিলহজ সরকার, মির্জা ওবায়দুর রহমান, মোঃ লিটন, মোঃ ইউসুফ, তোফাজ্জল হোসেন। সভায় কনসেফট নোট পাঠ করেন সংগঠনের সাধারন সম্পাদক হারুন-উর-রশিদ ও বিবিডিএস এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ জিল্লুর রহমান।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

প্রথম বাজেট অধিবেশন বসছে রোববারপ্রথম বাজেট অধিবেশন বসছে রোববার

এবার আলোচনায় মৌসুমীর ‘বিচ্ছেদ বেদনা’, যা বলছেন ওমর সানী

হাম উপসর্গে আরও ৩ শিশুর মৃত্যু

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৫১

জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে-মিরপুরে অসহায় মানুষের হাতে উপহার তুলে দিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ফুলজোর নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

প্রথম বাজেট অধিবেশন বসছে রোববারপ্রথম বাজেট অধিবেশন বসছে রোববার

এবার আলোচনায় মৌসুমীর ‘বিচ্ছেদ বেদনা’, যা বলছেন ওমর সানী

হাম উপসর্গে আরও ৩ শিশুর মৃত্যু

তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৫১

জিয়াউর রহমানের শাহাদাতবার্ষিকী উপলক্ষে-মিরপুরে অসহায় মানুষের হাতে উপহার তুলে দিলেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় ফুলজোর নদী থেকে অজ্ঞাত ব্যক্তির মরদেহ উদ্ধার

দিনাজপুরে বিশ্ব পরিবেশ দিবস উপলক্ষ্যে আলোচনা সভা ও পরিবেশ বন্ধু সম্মাননা প্রদান

আ.লীগের চুরি ও পাচারের কারণেই বিদ্যুৎ-জ্বালানি খাতে চাপ: তথ্যমন্ত্রী

গোল্ডমার্ক পপস্ গ্রুপের নর্থ জোনের মাসিক সেলস মিটিং অনুষ্ঠিত

কাজিপুরে “সাফল্য জব প্রিপারেশন হোম” এর উদ্বোধন

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech