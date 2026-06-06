এবার আলোচনায় মৌসুমীর ‘বিচ্ছেদ বেদনা’, যা বলছেন ওমর সানী

ঢাকাই সিনেমার জনপ্রিয় নায়িকাদের একজন আরিফা পারভীন জামান মৌসুমী। কয়েক বছর ধরে যুক্তরাষ্ট্রে আছেন অভিনেত্রী। আর এবার অভিনেত্রীকে নিয়ে শুরু হয়েছে নতুন আলোচনা। আর আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু মৌসুমীর পরিচালিত চলচ্চিত্র ‘বিচ্ছেদ বেদনা’। করোনা মহামারির সময় শুটিং শুরু হওয়া এই সিনেমাটি এখন মুক্তির অপেক্ষায় থাকায় নতুন করে আগ্রহ তৈরি হয়েছে চলচ্চিত্র অঙ্গনে।
দীর্ঘ বিরতির পর আবারও পরিচালনায় ফিরেছেন জনপ্রিয় চিত্রনায়িকা মৌসুমী। সিনেমাটি বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন কর্পোরেশন (বিএফডিসি) থেকে অনাপত্তি সনদ পেয়েছে। তবে সিনেমাটি কবে নির্মিত হয়েছে এবং এতে কারা অভিনয় করেছেন সে বিষয়ে এখনো বিস্তারিত তথ্য পাওয়া যায়নি। গত ২৯ এপ্রিল বিএফডিসি প্রকাশিত নথি অনুযায়ী, ‘বিচ্ছেদ বেদনা’ নির্মিত হয়েছে প্রিয়জন কথাচিত্রের ব্যানারে। সিনেমাটির প্রযোজক আবদুর রহমান।
ওমর সানী জানান, মৌসুমী পরিচালিত সিনেমাটির কাজ অনেক আগেই সম্পন্ন হয়েছে। ছবি: সংগৃহীত
বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থান করছেন মৌসুমী। বিষয়টি নিয়ে যোগাযোগ করা হলে তার স্বামী ও অভিনেতা ওমর সানী জানান, সিনেমাটির কাজ অনেক আগেই সম্পন্ন হয়েছে। তিনি বলেন, আমি মৌসুমীর সঙ্গে কথা বলেছি। যতদূর মনে পড়ে ৯০ শতাংশের বেশি কাজ শেষ হয়েছিল। মৌসুমী পরিচালনা করেছিলেন। বাকিটা প্রযোজক বলতে পারবেন। প্রযোজকের নাম দেখে পুরোনো কাজটির কথা মনে পড়েছে। প্রায় ৯০ শতাংশের বেশি কাজ শেষ হয়েছিল। মৌসুমী এটি পরিচালনা করেছেন। বাকি কাজ সম্পর্কে প্রযোজক ভালো বলতে পারবেন।
প্রসঙ্গত, ২০০৩ সালে ‘কখনো মেঘ কখনো বৃষ্টি’ সিনেমার মাধ্যমে পরিচালনায় অভিষেক ঘটে মৌসুমীর। এরপর তিনি ‘মেহের নিগার’ চলচ্চিত্র পরিচালনা করেন। অভিনয়ের পাশাপাশি তিনি প্রযোজনার সঙ্গেও যুক্ত। ১৯৯৬ সালে ‘গরীবের রানী’ সিনেমার মাধ্যমে প্রযোজক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি। সর্বশেষ তিনি ‘আবার আমি এতিম হতে চাই’ সিনেমাটি প্রযোজনা করেছিলেন।
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