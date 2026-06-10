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ঝিলমিল প্রকল্পে দ্রুত সময়ে বাড়ি করার পরিবেশ তৈরিতে কাজ করা হচ্ছে – গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ১০ জুন, ২০২৬

গৃহায়ণ ও গণপূর্তমন্ত্রী জাকারিয়া তাহের বলেছেন, আগামী এক বছরের মধ্যে ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পে বরাদ্দপ্রাপ্ত সবাই যাতে নিজ নিজ প্লটে বাড়ি নির্মাণ করতে পারেন, সে জন্য প্রয়োজনীয় সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। দ্রুততম সময়ের মধ্যে প্রকল্পের উন্নয়নকাজ সম্পন্ন করে এলাকাটিকে পূর্ণাঙ্গ আবাসিক নগরী হিসেবে গড়ে তোলা হবে।

বুধবার দুপুরে কেরানীগঞ্জের ঝিলমিল আবাসিক প্রকল্পের নির্মাণাধীন স্কুল, হাসপাতাল ও থানা ভবনের কাজ পরিদর্শনকালে তিনি এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, দীর্ঘদিন ধরে বিভিন্ন কারণে ঝিলমিল প্রকল্পে বাড়ি নির্মাণে বিলম্ব হয়েছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণে সরকার কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রকল্পের অবকাঠামোগত উন্নয়ন দ্রুত শেষ করে প্লট মালিকদের বাড়ি নির্মাণের উপযোগী পরিবেশ নিশ্চিত করা হবে।

তিনি আরও বলেন, ঝিলমিল প্রকল্পকে একটি আধুনিক ও পরিকল্পিত আবাসিক এলাকায় রূপান্তর করতে কাজ করছে সরকার। প্লট মালিকদেরও দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। উন্নয়নকাজ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সবাই যেন বাড়ি নির্মাণ শুরু করতে পারেন, সে লক্ষ্যেই কাজ চলছে। প্রকল্প এলাকাকে আলোকিত করতে সড়কবাতি স্থাপন এবং নিরাপত্তা জোরদারে সিসি ক্যামেরা বসানোর কাজ চলছে। 

এ সময় গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, রাজউক এবং স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।


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