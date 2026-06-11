মোহাম্মদপুরে বিশেষ অভিযান: বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩২ জন গ্রেফতার

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের অপরাধ প্রবণ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। অভিযানকালে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৩২ জন গ্রেফতার।
এদের মধ্যে –দস্যুতা মামলায় ২,দ্রুত বিচার আইনে ৩, অন্যান্য ধারা ৩,পরোয়ানা ৩, অন্যান্য মামলায় ২১ জন।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
বৃহস্পতিবার (১১ জুন ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সুজন (১৮), শাহরিয়ার আহম্মদ সাফায়েত (১৬), তানভীর ইসলাম রাতুল (১৯),মো. হান্নান (২৫), মো. শাকিল (২৪),মো. রাব্বি (১৮),তানভীর আহমেদ (১৮),তারিকুল ইসলাম (৩০),সোহেল (৩৫),বিশ্বজিৎ (২৪),মো. রাজ (২০),
মো. বিজয় (২৫),মো. হারুন অর রশিদ ওরফে গোলাপ (২৫),মো. মেহফিল উদ্দিন (১৯), মো. মাহবুব (২০),মো. মহসিন (৩৫),মো. কোরবান (২৩),রাজু ওরফে এরশাদ (২৬), মো. ইরফান (২১),মো. নাহিদ (১৯),মো. আকাশ (২১),মো. রবিউল (২২),সাইদুল (২৩), আলিম (২২),আরিফ (৪৫)মো. রাব্বি (১৮), নয়ন (১৮),আমিনুল (২৮),মেহেদী (৩৩), ইয়াসিন কাজী (২০),ইমরান হোসেন (২৪) ও নুর আল আমিন (৩০)।
ডিসি মো.ইবনে মিজান বলেন,বুধবার (১০ জুন) দিনব্যাপী সাড়াশি অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ৩২ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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