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আদ্-দ্বীন হাসপাতালের লাইসেন্স বাতিলের পর পুলিশ মোতায়েন

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১১ জুন, ২০২৬

রাজধানীর আদ্-দ্বীন হাসপাতালে ৬ নবজাতকের মৃত্যুর ঘটনায় হাসপাতালটির লাইসেন্স বাতিল করেছে সরকার। বৃহস্পতিবার (১১ জুন) বিকেলে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সিদ্ধান্তের পরপরই হাসপাতাল ঘিরে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী মোতায়েন করা হয় এবং ফটকগুলোতে নিরাপত্তা জোরদার করা হয়।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, গত ২৭ মে হাসপাতালের পোস্ট ডেলিভারি ওয়ার্ডে একসঙ্গে ৬ নবজাতকের মৃত্যু ঘটে। বিষয়টি তদন্তে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় গঠিত কমিটির প্রতিবেদনে ওয়ার্ডে অক্সিজেন স্বল্পতা, অতিরিক্ত ভিড়, দীর্ঘ সময় এসি বন্ধ থাকা এবং বিকল্প ভেন্টিলেশনের অভাবকে মৃত্যুর সম্ভাব্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়।

ঘটনার পর হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে কারণ দর্শানোর নোটিশ দেওয়া হলে তাদের ব্যাখ্যা সন্তোষজনক না হওয়ায় The Medical Practice and Private Clinics and Laboratories (Regulation) Ordinance, 1982-এর ১১(২)(খ) ধারা অনুযায়ী লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নোটিশে দেওয়া ৭২ ঘণ্টার সময়ের পাশাপাশি অতিরিক্ত সময় চেয়েছিল হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ, তবে ৯ জুন জমা দেওয়া জবাব গ্রহণযোগ্য না হওয়ায় এ সিদ্ধান্ত কার্যকর করা হয়।

আদেশে আরও বলা হয়েছে, অধ্যাদেশের ১২ ধারা অনুযায়ী লাইসেন্স বাতিলের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ৩০ দিনের মধ্যে পুনর্বিবেচনার আবেদন করা যাবে।

উল্লেখ্য, ২৭ মে সকালে হাসপাতালটির পোস্ট ডেলিভারি ওয়ার্ডে ১ থেকে ৪ দিনের বয়সী ৬ নবজাতকের মৃত্যু ঘটে। তদন্ত প্রতিবেদনে অবহেলা ও ব্যবস্থাপনাগত ত্রুটিকে মৃত্যুর জন্য দায়ী হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।


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