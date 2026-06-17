তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৪৬

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৪৬ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
বুধবার (১৭ জুন ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৪৬ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে, মোহাম্মদপুরে ১২ জন,আদাবরে ৮ জন, শেরেবাংলা নগরে ৭ জন,তেজগাঁও থানা ৭ জন, তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৪ জন ও হাতিরঝিল থানায় ৮ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. অভি (৩০),মো. রিপনহোসেন (৩০),
মো. রাকিবমিয়া (বয়স উল্লেখ নাই),
সোহেল শেখ (বয়স উল্লেখ নাই),মো. সোহেল (২০),সিয়াম (২০),মো. রোকনুজ্জামান (২৬),
মো.জীবন (২০),মো. সাগর (২১), মো. ওয়াসিমমিয়া (২৪),শহিদুল ইসলামস্বপন (৪০) ও তন্ময়পাল (২৬)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. তানজিল আহাম্মেদ হিমেল (২২),
দেলোয়ার হোসাইন (৪২),মো. সজিব (২৩),
মো. ইয়াসিন (২০),আব্দুল মান্নান (২১), মো. শুভ (২০),মো. কবিরুল ইসলাম (৪১) ও
মো. মিন্টু মিয়া (৪৫)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জোবায়ের (১৮), মো. ইমন (১৮),মো. আলী (২০),মো. সাইফুল ইসলাম (৪০),মো. সরোয়ার (৪৫),মো. রনি (২৩) ও মো. পারভেজ হাওলাদার (২৫)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-রাজন (৩২), মো. শুভ খান (৩৪),মো. বাবুল মিয়া (৪৯),মো. শাহারিয়ার জিসান (২০),মো. সামিউর রহমান সিফাত (২১), মো. আব্দুল হাই হৃদয় (২৩) ও মো. রাকিব হোসেন (৩১)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো–মো. বাবুল (৪৩), মো. রুবেল (৪৫),মো. আলমগীর হোসেন (৩০) ও মো. তাজমহল প্রকাশ তরিকুল (৩৬)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো- মো. মাসুদ রানা (৩৭),মো. মারুফ সুলতান ফেরদৌস (৩৮),মো. ওয়াজেদ আলী স্বপন (৫৬),মো. বিপ্লব (৩০),মো. জাহাঙ্গীর (৪০),মো. শাকিল (১৮),মাইন উদ্দিন (২৫) ও
মোসা. সমনা আক্তার (বয়স উল্লেখ নাই)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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