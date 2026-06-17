সিরাজগঞ্জে অর্থনৈতিক শুমারির ন্যাশনাল রিপোর্ট বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

সিরাজগঞ্জে বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) আয়োজিত অর্থনৈতিক শুমারি ২০২৪-এর ন্যাশনাল রিপোর্ট বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বুধবার (১৭ জুন) সকালে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে এ. কে. শামসুদ্দিন সম্মেলন কক্ষে এ সেমিনারের আয়োজন করা হয়।
সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সিরাজগঞ্জের জেলা প্রশাসক আমিনুল ইসলাম। সিরাজগঞ্জ জেলা পরিসংখ্যান কার্যালয়ের উপ-পরিচালক মাহমুদা খাতুন, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগের উপসচিব আব্দুল হামিদ মিয়া, বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের কর্মকর্তা, ব্যবসায়ী প্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।
সেমিনারে অর্থনৈতিক শুমারির প্রাথমিক ফলাফল ও ন্যাশনাল রিপোর্ট উপস্থাপন করা হয়। পাশাপাশি জেলার অর্থনৈতিক কার্যক্রম, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, কর্মসংস্থান এবং সামগ্রিক অর্থনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা করা হয়।
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