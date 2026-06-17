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১ কোটি ৫ লাখ টাকার ইয়াবা জব্দ করল কোস্ট গার্ড

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বুধবার, ১৭ জুন, ২০২৬

কক্সবাজারের টেকনাফে অভিযান চালিয়ে প্রায় ১ কোটি ৫ লাখ টাকা মূল্যের ২১ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করেছে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড।

বুধবার (১৭ জুন) বিকেলে কোস্ট গার্ডের লে. কমান্ডার (মিডিয়া) সাব্বির আলম সুজন এই তথ্য জানিয়েছেন।

তিনি বলেন, কক্সবাজারের টেকনাফ থানাধীন হ্নীলা সংলগ্ন এলাকায় মঙ্গলবার দিবাগত রাত ২টায় কোস্ট গার্ড স্টেশন টেকনাফ কর্তৃক গোপন সংবাদের ভিত্তিতে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযান চলাকালীন ওই এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে প্রায় ১ কোটি ৫ লক্ষ টাকা মূল্যের ২১ হাজার পিস ইয়াবা জব্দ করা হয়। এসময় কোস্ট গার্ডের উপস্থিতি টের পেয়ে মাদক কারবারিরা পালিয়ে যাওয়ায় কাউকে আটক করা সম্ভব হয়নি।

সাব্বির আলম সুজন বলেন, জব্দকৃত ইয়াবার পরবর্তী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। ভয়াবহ মাদকের বিস্তার রোধে কোস্ট গার্ড ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত রাখবে।


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