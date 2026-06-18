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জয়পুরহাটে মাদ্রাসাছাত্রীকে পিটিয়ে জখম,থানায় মামলা

জলিল রানা, জয়পুরহাট প্রতিনিধি : / ০ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১৮ জুন, ২০২৬

জয়পুরহাটে মাদ্রাসাছাত্রীকে পিটিয়ে জখম,থানায় মামলা। জয়পুরহাটে একটি মাদরাসায় পড়া দিতে না পারায় নয় বছর বয়সী এক আবাসিক মাদ্রাসাছাত্রীকে বেধড়ক মারধরের অভিযোগ উঠেছে মাদ্রাসা পরিচালকের বিরুদ্ধে।

বুধবার (১৭ জুন-২০২৬) বিকেল আনুমানিক ৪টায় এ ঘটনায় ভুক্তভোগী শিক্ষার্থীর বাবা বাদী হয়ে থানায় মামলা করেছেন।

অভিযুক্ত জালাল উদ্দিন (৬০) জয়পুরহাট পৌর শহরের নতুনহাট এলাকার হযরত খাদিজাতুল কোবরা (রা:) হাফিজিয়া মহিলা মাদ্রাসার পরিচালক ও শিক্ষক।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা গেছে , জেলার পাঁচবিবি উপজেলার কুসুম্বা ইউনিয়নের রহমতপুর গ্রামের রেজওয়ান হোসেনের মেয়ে ওই মাদ্রাসার আবাসিক বিভাগে পড়ছিল। সোমবার (১৫ জুন-২০২৬) সকালে পড়া দিতে না পারায় শিক্ষক জালাল উদ্দিন ওই ছাত্রীকে বেতের লাঠি দিয়ে পিটিয়ে জখম করেন। সন্ধ্যায় মাদ্রাসা থেকে ফোন পেয়ে বাবা রেজওয়ান হোসেন সেখানে যান এবং মেয়ের শরীরে আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান। পরে তাকে উদ্ধার করে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। দুই দিন চিকিৎসা শেষে তাকে বাড়ি নেওয়া হয়েছে।

এবিষয়টি নিশ্চিত করে জয়পুরহাট থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) নুরে আলম সিদ্দিকী বলেন,এ ঘটনায় শিশু আইনের ৭০ ধারায় মামলা করা হয়েছে। আসামিকে গ্রেফতারে চেষ্টা অব্যাহত রয়েছে।


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