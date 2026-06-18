বৃহস্পতিবার, ১৮ জুন ২০২৬, ০৬:৩৭ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
জয়পুরহাটে মাদ্রাসাছাত্রীকে পিটিয়ে জখম,থানায় মামলা শ্রীলঙ্কায় শুরু হয়েছে সার্ক প্রধান ভেটেরিনারি কর্মকর্তাদের সভা সিরাজগঞ্জে দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত পাবনায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর আয়োজনে অর্থনৈতিক শুমারি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত রায়গঞ্জে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে গুডনেইবারসের প্রশিক্ষণ কর্মশালা সিংড়া উপজেলা পর্যায়ে স্টেক হোন্ডারদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত কোস্ট গার্ডের অভিযানে টেকনাফে ৬ লাখ টাকার গাঁজা জব্দ জুনের ১৬ দিনে প্রবাসীরা দেশে পাঠালেন ১৭২ কোটি ৯০ লাখ ডলার যারা ‘সরকারকে সময় দেওয়া যাবে না’ বলছে তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকুন: প্রধানমন্ত্রী সকল সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ আগের চেয়ে বেড়েছে : স্পিকার
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ রাজশাহী, রায়গঞ্জ, সর্বশেষ, সারা বাংলা, সিরাজগঞ্জ

রায়গঞ্জে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে গুডনেইবারসের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

পারভেজ সরকার / ১৮ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ১৮ জুন, ২০২৬

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জ উপজেলায় গুডনেইবারস বাংলাদেশের উদ্যোগে পার্টনার স্কুলের শিক্ষকদের নিয়ে দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

‘গুড চেঞ্জ ফর দ্য ওয়ার্ল্ড’ কর্মসূচির আওতায় বৃহস্পতিবার (১৮ জুন) সকালে উপজেলার সিরাজগঞ্জ সিডিপি কার্যালয়ে এ কর্মশালার আয়োজন করা হয়।

কর্মশালায় উপজেলার বিভিন্ন পার্টনার স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকারা অংশ নেন। এতে প্রধান অতিথি ছিলেন উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা বেলাল হোসেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দৈনিক নয়াদিগন্তের রায়গঞ্জ প্রতিনিধি ও স্বদেশের খবরের সম্পাদক সোহেল রানা।

সিরাজগঞ্জ সিডিপির ম্যানেজার মোশাররফ হোসেনের সভাপতিত্বে এবং সহকারী ম্যানেজার বিপ্লব মন্ডলের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত কর্মশালায় গণিত বিষয়ে প্রশিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন চকগোবিন্দপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক রিদওয়ান হাসান।

প্রশিক্ষণে গণিত শিক্ষার আধুনিক ও কার্যকর কৌশল, শিক্ষার্থীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিতকরণ, সমস্যা সমাধানভিত্তিক পাঠদান এবং আনন্দমুখর শিক্ষণ-পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করা হয়। পাশাপাশি শিশু-বান্ধব শিক্ষা পরিবেশ, শ্রেণিকক্ষ ব্যবস্থাপনা, আধুনিক শিক্ষণ কৌশলের প্রয়োগ এবং শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশে শিক্ষকদের ভূমিকা বিষয়ে ব্যবহারিক অনুশীলন অনুষ্ঠিত হয়।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে বেলাল হোসেন বলেন, শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নে শিক্ষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির বিকল্প নেই। সময়োপযোগী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে শিক্ষকরা নতুন শিক্ষণ-পদ্ধতি ও কৌশল আয়ত্ত করতে পারেন, যা শিক্ষার্থীদের শেখার আগ্রহ ও মেধা বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

আয়োজকেরা জানান, শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি এবং আধুনিক শিক্ষণ কৌশল সম্পর্কে সম্যক ধারণা দেওয়াই এ প্রশিক্ষণের মূল লক্ষ্য। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জন্য আরও কার্যকর, অংশগ্রহণমূলক ও আনন্দময় শিক্ষা পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব হবে।

প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী শিক্ষকরা অর্জিত জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা নিজ নিজ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে কাজে লাগানোর প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তাঁদের মতে, এ ধরনের উদ্যোগ শিক্ষার মানোন্নয়ন এবং শিক্ষকদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।

গুডনেইবারস বাংলাদেশ শিক্ষা, শিশু অধিকার, স্বাস্থ্যসেবা ও কমিউনিটি উন্নয়নসহ বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে কাজ করে যাচ্ছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

জয়পুরহাটে মাদ্রাসাছাত্রীকে পিটিয়ে জখম,থানায় মামলা

সিরাজগঞ্জে দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পাবনায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর আয়োজনে অর্থনৈতিক শুমারি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

সিংড়া উপজেলা পর্যায়ে স্টেক হোন্ডারদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

কোস্ট গার্ডের অভিযানে টেকনাফে ৬ লাখ টাকার গাঁজা জব্দ

পাগলায় কোস্ট গার্ডের অভিযানে প্রায় ১ কোটি ৪৮ লাখ টাকার ভারতীয় পণ্য জব্দ

জয়পুরহাটে মাদ্রাসাছাত্রীকে পিটিয়ে জখম,থানায় মামলা

শ্রীলঙ্কায় শুরু হয়েছে সার্ক প্রধান ভেটেরিনারি কর্মকর্তাদের সভা

সিরাজগঞ্জে দুর্নীতি প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত

পাবনায় বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর আয়োজনে অর্থনৈতিক শুমারি বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

রায়গঞ্জে শিক্ষকদের দক্ষতা উন্নয়নে গুডনেইবারসের প্রশিক্ষণ কর্মশালা

সিংড়া উপজেলা পর্যায়ে স্টেক হোন্ডারদের সাথে সমন্বয় সভা অনুষ্ঠিত

কোস্ট গার্ডের অভিযানে টেকনাফে ৬ লাখ টাকার গাঁজা জব্দ

জুনের ১৬ দিনে প্রবাসীরা দেশে পাঠালেন ১৭২ কোটি ৯০ লাখ ডলার

যারা ‘সরকারকে সময় দেওয়া যাবে না’ বলছে তাদের বিষয়ে সতর্ক থাকুন: প্রধানমন্ত্রী

সকল সেক্টরে নারীর অংশগ্রহণ আগের চেয়ে বেড়েছে : স্পিকার

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2025 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech