‎জুলাই যোদ্ধা পরিচয় দিয়ে ধানমন্ডি থেকে একজন আটক ‎

কার্যক্রম নিষিদ্ধ ঘোষিত সংগঠন আওয়ামীলীগের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ধানমন্ডি ৩২ নম্বর থেকে একজনকে আটক করেছে পুলিশ। এ সময় তিনি নিজেকে জুলাই যোদ্ধা পরিচয় দেন। তাকে আটক করেন ধানমন্ডি থানার এসআই আরিফ হোসেন।
মঙ্গলবার (২৩ জুন) বেলা ১২ টায় ধানমন্ডি থেকে তাকে আটক করা হয়।
আটককৃতের নাম- সাখওয়াত হোসেন।
পুলিশ জানায়, ধানমন্ডি ৩২ এ প্রবেশ করে একজন ভাঙ্গা বাড়ীর ছবি ভিডিও করছিলেন। এ সময় তাকে ভিতরে প্রবেশ করে ছবি ভিডিও করার প্রসঙ্গে তাকে জিজ্ঞেস করলে তিনি কারন বলতে পরেননি। তিনি নিজেকে জুলাই যোদ্ধা পরিচয় দেয়। পরবর্তীতে তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে ধানমন্ডি থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
এ বিষয়ে ঘটনাস্থল থেকে আটক করা ধানমন্ডি থানার উপ-পরিদর্শক (এসআই) আরিফ জানান, আটককৃত ব্যক্তি ধানমন্ডি ৩২ নম্বর এ প্রবেশ করে ছবি ভিডিও করছিলেন। এ সময় তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে কেন তিনি ছবি ভিডিও তুলছিলেন তা নিয়ে কোন কারন বলতে পারেননি। পরে তার মোবাইল ফোন নিতে চাইলে তিনি সেটি দেননি। তাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে থানায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।
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