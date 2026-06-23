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মেঘনায় বিকল লঞ্চ, ৯৯৯-এ ফোন পেয়ে ৮০ যাত্রী উদ্ধার

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ১৭ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২৩ জুন, ২০২৬

মুন্সীগঞ্জের মেঘনা নদীতে বিকল হয়ে যাওয়া একটি লঞ্চ থেকে নারী ও শিশুসহ ৮০ যাত্রীকে উদ্ধার করা হয়েছে। জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯ নম্বরে ফোন পেয়ে নৌ পুলিশের সহায়তায় তাদের উদ্ধার করা হয়।

মঙ্গলবার (২৩ জুন) ৯৯৯ এর পুলিশ পরিদর্শক (গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা) আনোয়ার সাত্তার এ তথ্য জানান।

তিনি জানান, ২২ জুন বিকেলে মেঘনা নদী থেকে ‘জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯’ নম্বরে সেলিম হোসেন নামে এক লঞ্চ যাত্রী ফোন করে জানান, ‘মকবুল-২’ নামে একটি ছোট লঞ্চে করে তারা চাঁদপুর থেকে নারায়ণগঞ্জ ফিরছিলেন। পথে মুন্সীগঞ্জের মেঘনা নদীর ষোলআনি এলাকায় লঞ্চটি বিকল হয়ে যায়। লঞ্চটিতে নারী ও শিশুসহ প্রায় ৮০ জন যাত্রী ছিলেন।

আনোয়ার সাত্তার বলেন, কল পাওয়ার পর বিষয়টি দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য ৯৯৯ থেকে মুন্সীগঞ্জের গজারিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়িতে জানানো হয়। ৯৯৯ নম্বরে কলটি গ্রহণ করেন কলটেকার কনস্টেবল ফারজানা এবং বিষয়টি সংশ্লিষ্ট নৌ পুলিশের সঙ্গে তদারকি ও সমন্বয় করেন ৯৯৯ পুলিশ ডিসপ্যাচার এএসআই শহিদুল ইসলাম।

তিনি আরও জানান, সংবাদ পেয়ে গজারিয়া নৌ পুলিশ ফাঁড়ির একটি দল মেঘনা নদীর ষোলআনি এলাকায় ঘটনাস্থলে যায়। পরে চাঁদপুর থেকে নারায়ণগঞ্জগামী ‘এমডি আল-মাহবুব’ নামে একটি লঞ্চ থামিয়ে বিকল লঞ্চের যাত্রীদের নিরাপদে উদ্ধার করা হয়।

উদ্ধার হওয়া যাত্রীরা সবাই নিরাপদে রয়েছেন বলেও জানান তিনি।


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