খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন

সিরাজগঞ্জের এনায়েতপুরে অবস্থিত খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে সামার-২০২৬ সেমিস্টারে ভর্তি হওয়া নবীন শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন অনুষ্ঠিত হয়েছে।
বৃহস্পতিবার সকালে খাজা ইউনুস আলী এডুকেশনাল অডিটোরিয়ামে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০টি বিভাগের প্রায় সাড়ে চারশ নবীন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আশরাফ আলী। নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে বক্তব্য প্রদান ও শপথ পাঠ করান বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এমেরিটাস অ্যান্ড অ্যাডভাইজার অধ্যাপক ডা. হোসেন রেজা।
এসময় বক্তব্য রাখেন আইকিউএসি এর পরিচালক অধ্যাপক ড. মোস্তফা মাহমুদ হাসান, ডেটাসফট সিস্টেমস বাংলাদেশ লিমিটেডের প্রেসিডেন্ট জনাব এম. মঞ্জুর মাহমুদ, বায়োমেডিকেল অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেস অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. ফজলে রাব্বি শাকিল আহমেদ, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ শাহেদ আকন্দ প্রমুখ।
বক্তারা বলেন, বিশ্ববিদ্যালয় জীবন শুধু ডিগ্রি অর্জনের সময় নয়; এটি জ্ঞান, নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও মানবিক মূল্যবোধ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ সময়। তিনি শিক্ষার্থীদের নিয়মিত অধ্যয়ন, গবেষণামুখী চিন্তা, সময়ানুবর্তিতা এবং সৎ ও দক্ষ নাগরিক হিসেবে নিজেকে গড়ে তুলতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রাস্টি বোর্ডের সম্মানিত চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইউসুফ নবীন শিক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁদের উদ্দেশে প্রদত্ত বার্তায় বলেন, আজকের এই নবীন শিক্ষার্থীরাই খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সুশিক্ষা গ্রহণ করে ভবিষ্যতে দেশ ও জাতি গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে।
এদিকে অনুষ্ঠানে শিক্ষক ও প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পরিচিতি, পুরাতন ও নবীন শিক্ষার্থীদের অনুভূতি প্রকাশ, শপথ পাঠ, নবীন শিক্ষার্থীদের ফুল দিয়ে বরণ শেষে সোশ্যাল অ্যান্ড কালচারাল ক্লাবের পরিবেশনায় মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক পরিবেশনা অনুষ্ঠিত হয়।
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