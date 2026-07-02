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লাইভ সংবাদ সম্মেলনের মধ্যেই বাবার মৃত্যুর খবর পেলেন কঙ্গোর কোচ

অনলাইন ডেস্ক: / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২ জুলাই, ২০২৬

বিশ্বকাপ ফুটবলের মঞ্চে রূপকথার গল্প লিখছিল ডেমোক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো (ডিআর কঙ্গো)। তবে শেষ ষোলোতে ওঠার মহালড়াইয়ে ইংল্যান্ডের কাছে হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নিতে হয়েছে তাদের। কিন্তু মাঠের সেই হারের ক্ষত কাটার আগেই কঙ্গো শিবিরে নেমে এলো এক চরম শোকের ছায়া। ম্যাচ শেষের সংবাদ সম্মেলনে যখন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়েছিলেন কঙ্গোর প্রধান কোচ সেবাস্তিয়ান দেসাব্রে, ঠিক তখনই তাকে জানানো হয় তার বাবার মৃত্যুর খবর।

বুধবার রাতে নকআউট পর্বের শেষ বত্রিশের এই রোমাঞ্চকর ম্যাচে ৭৫ মিনিট পর্যন্ত ১-০ ব্যবধানে এগিয়ে ছিল কঙ্গো। তবে ইংলিশ অধিনায়ক হ্যারি কেনের জোড়া গোলে শেষ মুহূর্তের নাটকীয়তায় ২-১ ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নেয় ইংল্যান্ড। মাঠের এই তুমুল উত্তেজনার পর যখন দেসাব্রে গণমাধ্যমের মুখোমুখি হন, তখনো তিনি জানতেন না পেছনে কী নির্মম সত্য অপেক্ষা করছে। সংবাদ সম্মেলন চলাকালীন দলের মিডিয়া অফিসার এসে তাকে এই হৃদয়বিদারক সংবাদটি দেন। খবরটি শোনার পর দেসাব্রের মুখের অভিব্যক্তি মুহূর্তেই বদলে যায়। তবে চরম এই শোকের মুহূর্তেও নিজের আবেগকে নিয়ন্ত্রণে রাখেন তিনি। উপস্থিত সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অত্যন্ত সংযতভাবে সংবাদ সম্মেলন শেষ করে বিদায় নেন এই ফরাসি কোচ।

ম্যাচের ফলাফল এবং ব্যক্তিগত জীবনের এই নির্মম ট্র্যাজেডি সত্ত্বেও কঙ্গো ফুটবলে দেসাব্রে এক অবিস্মরণীয় ইতিহাস রচনা করেছেন। ১৯৭৪ সালের পর এই প্রথম কঙ্গোকে বিশ্বকাপের মূল মঞ্চে নিয়ে এসেছেন তিনি। শুধু তা-ই নয়, তার অধীনেই বিশ্বকাপে নিজেদের ইতিহাসের প্রথম গোল প্রথম জয় এবং নকআউট পর্বের ঐতিহাসিক টিকিট পায় আফ্রিকান এই দেশটি।

অন্যদিকে, ম্যাচটিতে পরাজয় সত্ত্বেও কঙ্গোর গোলরক্ষক লিওনেল এমপাসির বীরত্বপূর্ণ পারফরম্যান্স ফুটবলপ্রেমীদের মনে দীর্ঘদিন দাগ কেটে থাকবে। পুরো ম্যাচ জুড়ে হ্যারি কেনদের একের পর এক আক্রমণ বুক চিতিয়ে রুখে দিয়েছেন তিনি। কখনো হাত দিয়ে, কখনো শরীর দিয়ে বল ঠেকিয়ে ইংল্যান্ডের ফরোয়ার্ডদের হতাশ করেছেন। এক পর্যায়ে মাঠে তার দুর্দান্ত সেভের পর ইংলিশ মিডফিল্ডার জুড বেলিংহাম নিজে গিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরে সম্মান জানান। ম্যাচ শেষে নিজের পারফরম্যান্স নিয়ে রসিকতা করে এমপাসি বলেন, ইংল্যান্ডকে রুখতে তিনি নিজের শরীরকে যেন বিজ্ঞানের কাছে উৎসর্গ করেছিলেন। তবে শেষ রক্ষা হয়নি। হ্যারি কেনের মতো বিশ্বমানের স্ট্রাইকারকে দুইবার সামান্যতম ছাড় দেওয়ার মাশুল পুরো দলকে দিতে হয়েছে বিদায়ের মাধ্যমে।


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