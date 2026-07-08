দেড় কেজি ওজনের রসুন ফলিয়ে কৃষকের রেকর্ড

গ্রীষ্মকালীন সবজি ফলিয়ে সবাইকে রীতিমতো চমকে দিয়েছেন যুক্তরাজ্যের এক শৌখিন কৃষক। নিজের বাগানে শখের বশে চাষাবাদ করেই তিনি গড়েছেন দুটি নতুন বিশ্ব রেকর্ড। এর মধ্যে সবার চোখ কপালে তুলেছে একটি বিশাল আকৃতির রসুন, যার ওজন তিন পাউন্ডেরও বেশি (প্রায় দেড় কেজি)!
গত ২৫ জুন গ্রাহাম ব্যারেট নামের গ্লুচেস্টারশায়ারের ওই কৃষক তার সবজিগুলো মাপার জন্য নিয়ে যান। ইংল্যান্ডের বার্কশায়ারে অবস্থিত ওয়ারগ্রেভ নার্সারি প্ল্যান্ট সেন্টারে এগুলো ওজন করা হয়।
তার ফলানো এই রসুনের জাতটি হলো ‘এলিফ্যান্ট গার্লিক’। বাজারের সাধারণ রসুনের চেয়ে এটি বেশ বড় আকারের হয়। মেপে দেখা যায়, রসুনটির ওজন ৩ পাউন্ড ১৩.৭ আউন্স। আর পাশে এটি সাড়ে ৭ ইঞ্চি চওড়া। এই বিশাল রসুনের জন্যই গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডে নাম উঠেছে তার। এটি এখন বিশ্বের সবচেয়ে ভারী এলিফ্যান্ট গার্লিকের স্বীকৃতি পেয়েছে।
একই দিনে তিনি আরও একটি বিশ্ব রেকর্ড নিজের ঝুলিতে পোরেন। তার বাগানের একটি সুইডিশ মটরশুঁটি (স্নো-পি) বিশ্বের সবচেয়ে ভারী মটরশুঁটির স্বীকৃতি পেয়েছে। এটির ওজন ছিল ০.৯৮ আউন্স।
তবে সবজি ফলিয়ে রেকর্ড গড়া গ্রাহামের কাছে নতুন কিছু নয়। এর আগে ২০২৫ সালের ফসলেও তিনি চারটি বিশ্ব রেকর্ড গড়েছিলেন। এর মধ্যে ৬ পাউন্ড ৩.৫ আউন্স ওজনের ভারী ধুন্দল এবং ৭ ইঞ্চি লম্বা মটরশুঁটির শুঁটিও ছিল।
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