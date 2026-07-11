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সয়াধানগড়ায় মাদক বিরোধী সভা ও গাছের চারা বিতরণ

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শনিবার, ১১ জুলাই, ২০২৬



সিরাজগঞ্জে মাদক বিরোধী আলোচনা সভা ও গাছের চারা বিতরণ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়েছে। শুক্রবার বিকেলে জেলা শহরের সয়াধানগড়া দক্ষিণপাড়া পুকুরচালা এলাকায় আব্দুস সাত্তার ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এ আয়োজন করে সূর্য তরুণ ডেভেলপমেন্ট সমিতি। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন আব্দুস সাত্তার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান ও সমাজসেবক হাজী আব্দুস সাত্তার।

সভায় বক্তব্য রাখেন, জেলা মোটর শ্রমিক ইউনিয়নের প্রধান উপদেষ্টা আব্দুল মজিদ, সয়াধানগড়া মহল্লার মুরুব্বী হাজী শাহাদত হোসেন, আব্দুল ওয়াহাব, সাবেক ব্যাংকার সোলায়মান হোসেন, কাজি সোহেল রানা ও সমিতির সহ-সভাপতি মো: রিপন প্রমুখ।

বক্তারা মাদকের ক্ষতিকর প্রভাব তুলে ধরে সমাজের সবস্তরের মানুষকে এ বিষয়ে সচেতন হওয়ার আহবান জানান। একই সঙ্গে পরিবেশ রক্ষায় বেশি বেশি গাছ লাগানোর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। আলোচনা সভা শেষে অংশ গ্রহণকারীদের মধ্যে জলপাই, পেয়ারা ও মেহগনিসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা বিতরণ করা হয়।


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