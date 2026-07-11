সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামীর রুকন শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত

সিরাজগঞ্জের সলঙ্গায় মৌলভী আব্দুল ওয়াহেদ আলী অডিটোরিয়াম হলরুমে বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সলঙ্গা থানা শাখার উদ্যোগে রুকন শিক্ষা বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে।
শনিবার সকালে সলঙ্গায় মৌলভী আব্দুল ওয়াহেদ আলী অডিটোরিয়ামের হলরুমে এ শিক্ষা বৈঠকের আয়োজন করা হয়।
সলঙ্গা থানা জামায়াতে ইসলামীর আমির মো. রাশিদুল ইসলাম শহিদের সভাপতিত্বে অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন,বাংলাদেশ জামায়াতে ইসলামী সিরাজগঞ্জ জেলা সেক্রেটারি অধ্যাপক মো. জাহিদুল ইসলাম। অন্যানের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, সলঙ্গা থানা জামায়াতের সেক্রেটারি রাকিবুল হাসান, সাবেক সেক্রেটারি আব্দুর গফুর মোল্লাসহ অনেকে।
বক্তারা বলেন, রুকনরা সংগঠনের মূল শক্তি ও ইসলামী আন্দোলনের অন্যতম চালিকাশক্তি। কুরআন-সুন্নাহর আলোকে নিজেদের জীবন গড়ে তোলার পাশাপাশি সমাজে ন্যায়, ইনসাফ ও ইসলামের দাওয়াত পৌঁছে দিতে রুকনদের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে হবে। ব্যক্তিগত আমল, সাংগঠনিক শৃঙ্খলা ও জনকল্যাণমূলক কর্মকাণ্ডে আরও আন্তরিক হয়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করতে হবে।
তারা আরও বলেন, রুকন শিক্ষা বৈঠকের মূল উদ্দেশ্য হলো সংগঠনের আদর্শ, কর্মপদ্ধতি ও দায়িত্ব সম্পর্কে সদস্যদের আরও দক্ষ, সচেতন ও দায়িত্বশীল করে গড়ে তোলা। ইসলামী আন্দোলনের লক্ষ্য অর্জনে প্রতিটি রুকনকে জ্ঞান, চরিত্র ও কর্মদক্ষতায় সমৃদ্ধ হয়ে সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়াতে হবে। একই সঙ্গে সাংগঠনিক কার্যক্রমকে তৃণমূল পর্যায়ে আরও গতিশীল ও শক্তিশালী করার আহ্বান জানান বক্তারা।
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