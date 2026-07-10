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তেজগাঁও বিভাগে ২৪ ঘণ্টায় অপরাধ দমনে অভিযান,গ্রেফতার ৫৭

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ৪ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ১০ জুলাই, ২০২৬


ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৫৭ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার (১০ জুলাই ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৫৭ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে,মোহাম্মদপুরে ১৭ জন,আদাবরে ১২ জন, শেরেবাংলা নগরে ৭ জন,তেজগাঁও থানা ৭ জন,তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৪ জন ও হাতিরঝিল থানায় ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-সায়েম মল্লিক (২৪),আব্দুর রহিম (১৯), নীরব (১৮),মো. তৌহিদ (৩০),মো. রানা ওরফে সোনা (২৪),মো. ছগির ওরফে শাকিল ওরফে গোরকা শাকিল (৫৪),মো. রাব্বী কালু (১৮), মো. নাজিম (৩৫),মো. তৌহিদুল ইসলাম তামিম (২২),মো. আল আমিন ওরফে দাবাবু (২৩),মো. মানিক (৩৫),মো. বাদল (২৬), মো. রবিউল ইসলাম হৃদয় (২৫),মো. সুলতান মৃধা (৩২),মো. ইমন (২৬),মো. দুলাল মিয়া (৩৫) ও মো. রাসেল (৩২)।

আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সাইদ সরদার ওরফে সাহিদ (২৪), আকাশ (২৩),মো. ফারুক ওরফে ওমর ফারুক (২৬),কর্ণেল (১৯),মো. মাইন উদ্দিন (২১),মো. সিফাত ওরফে হিটার (২২), মো. নাহিদুল (২৫),মো. মারুফ (২২),মো. সাগর (২২),রিয়াজ হোসেন (২২),মো. সজিব (২৪) ও সিদ্দিক (২০)।


শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো হাকিম বাবু (৩২), মো. আলাউদ্দিন (৩০),মোহাম্মদ আলী (২১), আহবাব নাদিদ জেনান (১৯),মো. রায়হান (১৯),মো. জাহিদ (১৮) ও মো. মামুন (২০)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. রুবেল (২০),রবিউল ওরফে হৃদয় (১৮),মহসিন (৩৫),মো. ইমন ওরফে মো. জীবন (২০),মো. জহিরুল (৩০),মো. মনিক (২০) ও মো. রকিব (২০)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-জিনিয়া (২৩),মো. শাকিল আহম্মদ খাঁন (৩০),মো. উজ্জল মিয়া) ৩১) ও মেহেদী হাসান আবির (বয়স উল্লেখ নাই)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-চন্দন (৩৫),মো. বকুল (৫০),জাহিদ হাসান (১৯),রহমত উল্লাহ (২২),মো. গোলাম কিবরিয়া (১৯),মো.সিয়াম-এ-নূরউৎস(২৭), মো. কামাল (৪৫),মাহবুবুর রহমান (৪১),
মো. কালাম মোল্লা (৫২) ও মো. ইয়াছিন আরফাত (২৩)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


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