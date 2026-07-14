পটিয়ায় আনসার-ভিডিপির উদ্যোগে বন্যাদুর্গত ৫০ পরিবারকে মানবিক সহায়তা

চট্টগ্রামের পটিয়া উপজেলার বড়লিয়া ও ছনহারা ইউনিয়নের বন্যাকবলিত ৫০টি পরিবারের মাঝে মানবিক সহায়তা হিসেবে ত্রাণসামগ্রী বিতরণ করেছে বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনী।
মঙ্গলবার (১৪ জুলাই) আনসার-ভিডিপির পক্ষ থেকে জানানো হয়, সদস্যদের উদ্যোগ ও নিজস্ব অর্থায়নে এই ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে।
টানা বর্ষণ ও বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের দুর্ভোগ লাঘবে দুর্যোগের শুরু থেকেই পটিয়া উপজেলার আনসার ও ভিডিপি সদস্যরা জনসচেতনতামূলক কার্যক্রম, উদ্ধার তৎপরতায় সহায়তা, ত্রাণ বিতরণ এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণে কাজ করে আসছেন। এরই ধারাবাহিকতায় বড়লিয়া ও ছনহারা ইউনিয়নের বন্যাদুর্গত অসহায় পরিবারগুলোর মাঝে খাদ্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় সামগ্রী বিতরণ করা হয়।
বিতরণ করা ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল চিড়া, মুড়ি, গুড়, বিস্কুট, বিশুদ্ধ খাবার পানি, আলু, পেঁয়াজ ও দিয়াশলাই। সহায়তা পেয়ে উপকারভোগীরা স্বস্তি প্রকাশ করেন এবং আনসার-ভিডিপি সদস্যদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানান। স্থানীয় বাসিন্দারাও এই মানবিক উদ্যোগের প্রশংসা করেন।
বাংলাদেশ আনসার ও গ্রাম প্রতিরক্ষা বাহিনীর মহাপরিচালক দুর্যোগকালীন সময়ে উদ্ধার, পুনর্বাসন ও মানবিক সহায়তা কার্যক্রমে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের জন্য বাহিনীর সব সদস্যের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর সেই আহ্বানের আলোকে পটিয়াসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় আনসার-ভিডিপি সদস্যরা বন্যাদুর্গত মানুষের পাশে থেকে মানবিক সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছেন।
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