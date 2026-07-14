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/ রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ

খেলনা গাড়িতে পাচার হচ্ছিল ১২ হাজার ইয়াবা, আটক ১

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই, ২০২৬
-সংগৃহীত ছবি।

সিরাজগঞ্জের রায়গঞ্জে যাত্রীবাহী বাসে অভিযান চালিয়ে খেলনা গাড়ির ভেতরে কৌশলে লুকিয়ে রাখা ১২ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়েছে। সোমবার সন্ধ্যায় ঢাকা–-বগুড়া মহাসড়কে উপজেলার চান্দাইকোনা এলাকায় যাত্রীবাহী বাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন অধিদপ্তর অভিযান চালিয়ে ইয়াবাসহ রবিউল আলম সিদ্দিকী নামে একজনকে আটক করেন। আটক রবিউল আলম সিদ্দিকী কক্সবাজার জেলার টেকনাফ উপজেলার বাসিন্দা।

মঙ্গলবার দুপুরে সিরাজগঞ্জ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের সহকারী পরিচালক মো. নজরুল ইসলাম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে চান্দাইকোনা পিংকি পেট্রল পাম্প এলাকায় ঢাকা থেকে কুড়িগ্রামগামী বনফুল পরিবহনের যাত্রীবাহী একটি বাসে অভিযান চালানো হয়। এ সময় সন্দেহভাজন যাত্রী রবিউল আলম সিদ্দিকীকে আটক করে তার সঙ্গে থাকা একটি খেলনা গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে কৌশলে লুকিয়ে রাখা ১২ হাজার পিস ইয়াবা উদ্ধার করা হয়।

রায়গঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আহসানুজ্জামান জানান, ১২ হাজার পিস ইয়াবা ট্যাবলেট উদ্ধারের ঘটনায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে থানায় মামলা করা হয়েছে। মামলার আসামি রবিউল আলম সিদ্দিকীকে বিকেলে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠানো হয়।

 


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