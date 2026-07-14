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/ রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ

ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাত: বিএনপি নেতা গ্রেপ্তার, পরে জামিন

নিজস্ব প্রতিবেদকঃ / ১ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ১৪ জুলাই, ২০২৬

সিরাজগঞ্জ শহরে ফেসবুকে পোষ্ট দিয়ে ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাতের অভিযোগে এক বিএনপি নেতা  গ্রেপ্তার হওয়ার পর আদালত তাকে জামিন দিয়েছে। সোমবার (১৩ জুলাই) রাতে গ্রেপ্তারের মঙ্গলবার দুপুরে তাকে আদালতে পাঠানো হয়। গ্রেপ্তার আশরাফুল ইসলাম টনি (৪৪) পৌর এলাকার ৬ নং ওয়ার্ড বিএনপির সাংগঠনিক সম্পাদক ও শহরের শাহেদনগর ব্যাপারীপাড়ার সানোয়ার হোসেনের ছেলে।

সদর থানার ওসি রাকিবুল হাসান বলেন, সোমবার বিকেলে আশরাফুল ইসলাম নিজের ফেসবুকে “ভারতে মুসলমানদের ওপরে নির্যাতন করা হচ্ছে, বাংলাদেশেও অনেক হিন্দু আছে, তাদের পেটালেই সবকিছু ঠিক হয়ে যাবে। যেখানে হিন্দু পাও সেখানেই ঝাড়– পেটা করোসহ বিভিন্ন মন্তব্য লিখে” পোষ্ট দেন। এ বিষয়ে রাতে শহরের ধানবান্ধি জেসি রোড মহল্লার মানিক সাহা বাদী হয়ে ধর্মীয় অনুভুতিতে আঘাতের অভিযোগ এনে আশরাফুল ইসলামের বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন। এরপরই অভিযান চালিয়ে আশরাফুল ইসলাম টনিকে গ্রেপ্তার করা হয়। মঙ্গলবার সকালে তাকে আদালতে পাঠানো হয়েছে।

সিরাজগঞ্জ কোর্ট পুলিশের ওসি রওশন ইয়াজদানী বলেন, দুপুরে আশরাফুল ইসলাম টনিকে সিরাজগঞ্জ সদর আমলী আদালতে হাজির করা হয়। একই সময়ে আশরাফুল ইসলামের আইনজীবি তার জামিন আবেদন করেন। এসময় মামলার বাদী মানিক সাহা আদালতে উপস্থিত ছিলেন। শুনানী শেষে অতিরিক্ত চীফ জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেট আসামীকে বাদীর জিম্মায় জামিন দিয়েছেন।


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