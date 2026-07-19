বক্সখাটের ভেতর লুকানো খাদ্য অধিদফতরের চাল, ৯৯৯ ফোনকলে উদ্ধার

পাচারের উদ্দেশ্যে ভোলার লালমোহনের কিশোরগঞ্জে জসিম সর্দার নামের একজনের বাড়িতে বক্সখাটের ভেতর লুকানো চাল ৯৯৯ নম্বরে ফোনকলে উদ্ধার করেছে পুলিশ।
রবিবার (১৯ জুলাই) দুপুরে জাতীয় জরুরি সেবা-৯৯৯ নম্বরের গণমাধ্যম ও জনসংযোগ কর্মকর্তা পুলিশ পরিদর্শক আনোয়ার সাত্তার এই তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, শনিবার (১৮ জুলাই) দুপুরে সোয়া ১টার দিকে ভোলার লালমোহন থানাধীন কিশোরগঞ্জ থেকে একজন কলার ‘জাতীয় জরুরি সেবা ৯৯৯’ নম্বরে ফোন করে জানান, তাদের গ্রামে জসিম সর্দারের বাড়িতে খাদ্য অধিদফতরের সরকারি চাল আত্মসাৎ করে পাচারের উদ্দেশ্যে বক্সখাটের ভেতর লুকিয়ে রেখেছে।
আনোয়ার সাত্তার বলেন, ৯৯৯ থেকে বিষয়টি তাৎক্ষণিকভাবে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য লালমোহন থানায় জানানো হয়। খবর পেয়ে লালমোহন থানার একটি দল ঘটনাস্থলে গিয়ে জসিম সর্দারের বাড়ি থেকে ৩০ কেজির ২৪ বস্তা চাল এবং ৫০ কেজির ৯ বস্তা চালসহ মোট ১১৭০ কেজি চাল উদ্ধার করে। ঘটনাস্থল থেকে রোকেয়া বেগম (৩৫) নামের একজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে। মূল অভিযুক্ত জসিম সর্দার পলাতক রয়েছেন। এ সংক্রান্তে একটি মামলা করা হয়েছে।
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