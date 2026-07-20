যাত্রাবাড়ীতে সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি গ্রেফতার

রাজধানীর যাত্রাবাড়ী এলাকা থেকে চুরির মামলায় সাজাপ্রাপ্ত পলাতক আসামি খোরশেদ আলমকে (৩০) গ্রেফতার করেছে কাউন্টার টেরোরিজম অ্যান্ড ট্রান্সন্যাশনাল ক্রাইম (সিটিটিসি)।
সোমবার (২০ জুলাই) দুপুরে ডিএমপির অতিরিক্ত উপপুলিশ কমিশনার নিয়াজ মেহেদী এই তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, রবিবার (১৯ জুলাই) সিটি-ইন্টেলিজেন্স এ্যানালাইসিস বিভাগের একটি অভিযানিক দল ওয়ারী বিভাগ বিশেষ অভিযানের সময় যাত্রাবাড়ী গোলচত্বর থেকে রাত ৯টা ৫৫ মিনিটে খোরশেদ আলমকে গ্রেফতার করা হয়।
তিনি আরও বলেন, ঢাকা রেলওয়ে থানার এস জিআর মামলায় সাজাপ্রাপ্ত আসামি তিনি। গ্রেফতারের পর খোরশেদ আলমকে নারায়ণগঞ্জ জেলার সোনারগাঁ থানা পুলিশের নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে।
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