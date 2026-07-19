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মিরপুর বিআরটিএতে দালালচক্রের বিরুদ্ধে অভিযান, ৮ জনের সাজা-জরিমানা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : রবিবার, ১৯ জুলাই, ২০২৬



রাজধানীর মিরপুরে বাংলাদেশ সড়ক পরিবহন কর্তৃপক্ষের (বিআরটিএ) ঢাকা মেট্রো সার্কেল-১ কার্যালয়ে দালালবিরোধী ভ্রাম্যমাণ আদালতের অভিযানে চার দালালকে কারাদণ্ড এবং চারজনকে মোট ৩৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

রবিবার (১৯ জুলাই) বিআরটিএর নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিসুজ্জামানের নেতৃত্বে পরিচালিত এ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল বিআরটিএ কার্যালয়ে আগত গ্রাহকদের হয়রানি বন্ধ করা এবং দালালমুক্ত সেবা নিশ্চিত করা।

ভ্রাম্যমাণ আদালতে আটক ব্যক্তিরা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করলে একজনকে তিন মাসের বিনাশ্রম কারাদণ্ড এবং অপর তিনজনকে দুই মাস করে বিনাশ্রম কারাদণ্ড দেওয়া হয়। এছাড়া চারজনকে মোট ৩৫ হাজার টাকা অর্থদণ্ড করা হয়। অভিযান চলাকালে প্রতারক চক্রের অন্য সদস্যরা পালিয়ে যায়।

কারাদণ্ডপ্রাপ্তরা হলেন মো. ইমরান হোসেন (২৩), মো. ইমরান আলী (২০), মো. রফিক (৪০) এবং মো. মিজানুর রহমান (৫১)।

নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট মো. আনিসুজ্জামান বলেন, একটি প্রতারক চক্র বিআরটিএ কার্যালয়ে আসা গ্রাহকদের দ্রুত কাজ করিয়ে দেওয়ার প্রলোভন দেখিয়ে অর্থ হাতিয়ে নিত। এসব দালাল ও প্রতারকদের বিরুদ্ধে অভিযান চলমান রয়েছে এবং ভবিষ্যতেও এ ধরনের অভিযান অব্যাহত থাকবে।


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