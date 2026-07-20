নোয়াখালী পুলিশ লাইন্সে কেন্দ্রীয় রোলকল, সদস্যদের কল্যাণে খোঁজ নিলেন পুলিশ সুপার

নোয়াখালী জেলা পুলিশ লাইন্সে কেন্দ্রীয় রাত্রিকালীন রোলকল অনুষ্ঠিত হয়েছে।
রবিবার (১৯ জুলাই) রাতে অনুষ্ঠিত এ রোলকলে জেলার পুলিশ সুপার এন এম নাসিরুদ্দিন অফিসার ও ফোর্সের উপস্থিতিতে রোলকল গ্রহণ করেন।
রোলকল চলাকালে পুলিশ সুপার সদস্যদের কল্যাণ, মেসের খাবারের মান, ছুটি এবং সার্বিক সুযোগ-সুবিধার বিষয়ে খোঁজখবর নেন। একই সঙ্গে পুলিশ লাইন্স, ব্যারাক, মেস ও অফিসসমূহে পরিচ্ছন্ন ও স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বজায় রাখতে সংশ্লিষ্টদের প্রয়োজনীয় নির্দেশনা দেন।
তিনি নৈতিকতা, শৃঙ্খলা ও পেশাদারিত্বের সঙ্গে দায়িত্ব পালনের ওপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, জেলার আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, অপরাধ প্রতিরোধ এবং জনগণকে সর্বোচ্চ মানের পুলিশি সেবা নিশ্চিত করতে প্রতিটি সদস্যকে সততা, আন্তরিকতা ও দায়িত্বশীলতার সঙ্গে কাজ করতে হবে।
রোলকলে অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ক্রাইম অ্যান্ড অপস) আহমেদ পেয়ারসহ জেলা পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা ও বিভিন্ন পর্যায়ের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন।
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