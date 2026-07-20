সোনাইমুড়ীতে ইয়াবাসহ গ্রেফতার ২

নোয়াখালীর সোনাইমুড়ীতে পুলিশের বিশেষ অভিযানে ৮৫ পিচ ইয়াবাসহ ২ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।
রবিবার (১৯ জুলাই) রাতে নোয়াখালী জেলার পুলিশ সুপার (এসপি) এন এম নাসিরুদ্দিন এই তথ্য জানিয়েছেন।
তিনি বলেন, সোনাইমুড়ী থানার এসআই (নিঃ) দীন মোহাম্মদ অভিযান পরিচালনা করে ১নং জয়াগ ইউপির কেগনা সাকিনের আশ্রয়ন প্রকল্পের সামনে পাকা রাস্তার উপর থেকে ৮৫ পিচ ইয়াবাসহ আরিফুল ইসলাম ওরফে শ্যামল (২৬) ও নুরুজ্জামান ওরফে নুরুকে (৪৫) গ্রেফতার করে।
পুলিশ সুপার বলেন, গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে সোনাইমুড়ী থানায় একটি মামলা করা হয়েছে। সোনাইমুড়ী থানা পুলিশ কর্তৃক বিশেষ অভিযান কার্যক্রম চলমান আছে। এছাড়াও গ্রেফতারী পরোয়ানাভুক্ত ও নিয়মিত মামলার আসামি গ্রেফতারসহ অবৈধ অস্ত্র ও মাদক উদ্ধার সংক্রান্তে অভিযান অব্যাহত আছে।
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