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মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ২৩

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ১৬ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : মঙ্গলবার, ২১ জুলাই, ২০২৬

রাজধানীর মোহাম্মদপুরের অপরাধ প্রবণ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। অভিযানকালে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৩ জন গ্রেফতার।

এদের মধ্যে-ডাকাতির প্রস্তুতি মামলায় ২,দ্রুত বিচার আইনে ২,পরোয়ানা ৬ জন( পরোয়ানা তামিল সংখ্যা ১১ টিসহ অন্যান্য মামলায় ১৩ জন।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

মঙ্গলবার (২১ জুলাই ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলো-রাকিব (২২),রাজা (২৪),মৃদুল হাসান (২৯),সুজন (২৩),সবুজ (২২),হাসান (২৩),সুমন (২৭),শাকিল (২২), সেলিম ডিপজল (২০),ইমরান (২৭),জুয়েল (৩৩),রেহান (১৯),চঞ্চল (২০),শাহীন (২৪), ইব্রাহিম (২২),আকবর ইমন (২৪),নাদিম (৫০), সুন্নত (২২),পলাশ (২৫),শাহীন (৫০),রাজু (৪৫),মেরাজুল (২২) ও বাপ্পি (২০)।

ডিসি মো.ইবনে মিজান বলেন,সোমবার (২০ জুলাই ) দিনব্যাপী সাড়াশি অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ২৩ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


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