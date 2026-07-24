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মোহাম্মদপুরে পুলিশের সাঁড়াশি অভিযান,গ্রেফতার ২৮

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৩ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : শুক্রবার, ২৪ জুলাই, ২০২৬


রাজধানীর মোহাম্মদপুরের অপরাধ প্রবণ বিভিন্ন এলাকায় বিশেষ অভিযান পরিচালনা করেছে ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের মোহাম্মদপুর থানা-পুলিশ। অভিযানকালে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ২৮ জন গ্রেফতার।

এদের মধ্যে-চাঁদাবাজি মামলায় ১,মাদক মামলায় ১,দ্রুত বিচার আইনে ২,পরোয়ানা ৫, পরোয়ানা তামিল সংখ্যা ১০ টিসহ অন্যান্য মামলায় ১৯ জন।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে মোহাম্মদপুর নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

শুক্রবার (২৪ জুলাই ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

গ্রেফতারকৃতরা হলো-সাজু (১৮),শাহাদাত (৪২),নাসির (২৮),শাহিন (৩০),সুমন (২৫), রবিউল (২০),সোহাগ গাজী (২২),ইমরান (২২),হযরত আলী (২৭),খোরশেদ (২০), আল আমিন (৩৪),ইকবাল (২৩),রাজু (২১), কাওসার (১৯),হৃদয় (২৭),ইয়ামিন (২০), জাবেদ ওরফে চুন্না (৩০),আমিরুল ইসলাম ওরফে আমিনুল (২৯),ফয়সাল (২০),নাইম (২৬),জাবেদ ওরফে টিপু (৪০),শাওন (১৯), সুমন (২৫),শিপন (২৩),মারুফ (২৪),ফয়সাল (২৪),মামুন (৪৩) ও মামুন (৩৫)। গ্রেফতারকালে ১০৫ পিস ইয়াবা ট্যাবলেট জব্দ করা হয়।

ডিসি মো.ইবনে মিজান বলেন,বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই ) দিনব্যাপী সাড়াশি অভিযান চালিয়ে বিভিন্ন পয়েন্ট থেকে ২৮ জনকে গ্রেফতার করেছে মোহাম্মদপুর থানা পুলিশ।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


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