বৃহস্পতিবার, ২৩ জুলাই ২০২৬, ১১:৫৪ অপরাহ্ন
সর্বশেষ
তিস্তার পানিতে পাঁচ শতাধিক পরিবার পানিবন্দী হলেও ইউপি চেয়ারম্যান জানেন না কিছুই বাবা ফিরবে না জেনেও দরজায় চার এতিম শিশু: ফটিকছড়িতে পরিবারের করুণ আর্তনাদ খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে চাকরির সুযোগ ও প্রস্তুতি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত শিক্ষার উন্নয়নে বিএনপি কাজ করবে- মোস্তফা জামান তেজগাঁও বিভাগে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান, ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৭২ কাজীর দেউড়ি বাজারে ১৫৫ কেজির কোরাল, দেখতে মানুষের ভিড় নৈতিক স্খলন: জামায়াতের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা এতটাই তাপপ্রবাহ যে, আফ্রিকায় উটও মারা যাচ্ছে গাজীপুরে মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে বাবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড মেডিকেল শিক্ষার্থীদের দেশসেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জুবাইদা রহমানের
নোটিশ:
তথ্য ও প্রচার মন্ত্রণালয় নিবন্ধনকৃত অনলাইন নিউজ পোর্টাল দ্য পিপলস্ নিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকে সারা দেশে জেলা প্রতিনিধি নিয়োগ করা হবে। মোবাইল: ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ ' ই-মেইল : thepeopelesnews24@gmail.com
/ শিক্ষা, সর্বশেষ

খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে চাকরির সুযোগ ও প্রস্তুতি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিবেদক: / ২ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৩ জুলাই, ২০২৬



খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ের বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের সেল অ্যান্ড জিন ক্লাবের উদ্যোগে “ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে চাকরির সুযোগ ও প্রস্তুতি” শীর্ষক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়েছে।

বৃহস্পতিবার, ২৩ জুলাই ২০২৬ তারিখে আয়োজিত এ সেমিনারে মূল বক্তা হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডক্টরস কেমিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেডের চিফ অপারেটিং অফিসার এবং ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্প বিশেষজ্ঞ জনাব ইশতিয়াক মারুফ। তিনি ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে বিদ্যমান বিভিন্ন কর্মক্ষেত্র, নিয়োগপ্রক্রিয়া, প্রয়োজনীয় দক্ষতা, জীবনবৃত্তান্ত প্রস্তুতকরণ এবং চাকরির সাক্ষাৎকারে সফল হওয়ার কৌশল সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন।

অনুষ্ঠানে সম্মানিত অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ড. মো. তরিকুল ইসলাম, স্কুল অব বায়োমেডিক্যাল অ্যান্ড লাইফ সায়েন্সেসের ডিন অধ্যাপক ড. মো. ফজলে রাব্বী শাকিল আহমেদ, অধ্যাপক ড. রণজিৎ কুমার সাহা এবং অধ্যাপক ইমেরিটাস ড. হোসেন রেজা। এ ছাড়া বিভাগের অন্যান্য শিক্ষকবৃন্দও সেমিনারে উপস্থিত ছিলেন।

সেমিনারে বায়োকেমিস্ট্রি অ্যান্ড বায়োটেকনোলজি বিভাগ এবং ফার্মেসি বিভাগের প্রায় ১১০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশ্নোত্তর পর্বে শিক্ষার্থীরা ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে চাকরির প্রস্তুতি, ক্যারিয়ার পরিকল্পনা এবং পেশাগত দক্ষতা উন্নয়ন বিষয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন করেন। মূল বক্তা শিক্ষার্থীদের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার পাশাপাশি বাস্তব কর্মক্ষেত্রের অভিজ্ঞতা ও প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা তুলে ধরেন।

আয়োজকেরা জানান, এ ধরনের সেমিনার শিক্ষার্থীদের একাডেমিক শিক্ষার পাশাপাশি পেশাগত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। সেমিনারটি শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যৎ কর্মজীবনের জন্য আরও আত্মবিশ্বাসী, সচেতন ও প্রস্তুত হতে উৎসাহিত করেছে।


আপনার মতামত লিখুন :

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

এই বিভাগের আরও খবর

তিস্তার পানিতে পাঁচ শতাধিক পরিবার পানিবন্দী হলেও ইউপি চেয়ারম্যান জানেন না কিছুই

বাবা ফিরবে না জেনেও দরজায় চার এতিম শিশু: ফটিকছড়িতে পরিবারের করুণ আর্তনাদ

শিক্ষার উন্নয়নে বিএনপি কাজ করবে- মোস্তফা জামান

তেজগাঁও বিভাগে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান, ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৭২

কাজীর দেউড়ি বাজারে ১৫৫ কেজির কোরাল, দেখতে মানুষের ভিড়

নৈতিক স্খলন: জামায়াতের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা

তিস্তার পানিতে পাঁচ শতাধিক পরিবার পানিবন্দী হলেও ইউপি চেয়ারম্যান জানেন না কিছুই

বাবা ফিরবে না জেনেও দরজায় চার এতিম শিশু: ফটিকছড়িতে পরিবারের করুণ আর্তনাদ

খাজা ইউনুস আলী বিশ্ববিদ্যালয়ে ফার্মাসিউটিক্যাল শিল্পে চাকরির সুযোগ ও প্রস্তুতি বিষয়ক সেমিনার অনুষ্ঠিত

শিক্ষার উন্নয়নে বিএনপি কাজ করবে- মোস্তফা জামান

তেজগাঁও বিভাগে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান, ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৭২

কাজীর দেউড়ি বাজারে ১৫৫ কেজির কোরাল, দেখতে মানুষের ভিড়

নৈতিক স্খলন: জামায়াতের জন্য এক গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা

এতটাই তাপপ্রবাহ যে, আফ্রিকায় উটও মারা যাচ্ছে

গাজীপুরে মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে বাবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

মেডিকেল শিক্ষার্থীদের দেশসেবায় আত্মনিয়োগের আহ্বান জুবাইদা রহমানের

এনায়েতপুরে আ’লীগ নেতা বাচ্চু খানের দাফন সম্পন্ন

উল্লাপাড়া আসনে মনোনয়ন পরিবর্তনের দাবী-তৃনমুল বিএনপির নেতাকর্মীদের মধ্যে চাপা ক্ষোভ ও হতাশা

সিরাজগঞ্জের বাগবাটীতে আদালতের নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে দেয়াল নির্মাণ

কাজিপুরে সেলিম রেজার নেতৃত্বে ধানের শীষের পক্ষে প্রচারনা মিছিল

সিরাজগঞ্জে ছাত্রলীগ নেতা হত্যা মামলায় সাবেক এমপি মিল্লাত মুন্নাসহ ১৬ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগপত্র

কাজিপুরে মনোনয়ন প্রার্থী সেলিম রেজার ধানের শীষের প্রচারনায় বিশাল সমাবেশ

এনায়েতপুরে দাঁড়িপাল্লার নির্বাচনী জনসভা

চৌহালীতে জিয়া সাইবার ফোর্স’র কমিটি গঠন

সলঙ্গায় চার শতাধিক শিক্ষার্থীদের গণস্বাক্ষরে বিএনপি নেতার বিরুদ্ধে থানায় অভিযোগ

সিরাজগঞ্জে মাদক ব্যবসায়ীকে হত্যা, দুই আসামী গ্রেফতার

Archives

প্রকাশক : সোহেল রানা              সম্পাদক : আব্দুস সামাদ সায়েম মোবাইল : ০১৭১১-১১৬২৫৭, ০১৭১২-৪০৭২৮২ । ইমেইল : thepeoplesnews24@gmail.com

All rights reserved © 2015-2026 thepeoplesnews24.com
Theme Created By Pranto Tech