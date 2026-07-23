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তেজগাঁও বিভাগে অপরাধীদের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান, ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৭২

নিজস্ব প্রতিবেদক,ঢাকা / ৫ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৩ জুলাই, ২০২৬




ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৭২ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।

তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।

বৃহস্পতিবার (২৩ জুলাই ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৭২ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।

অভিযানে,মোহাম্মদপুরে ২৪ জন,আদাবরে ১৬ জন, শেরেবাংলা নগরে ৬ জন,তেজগাঁও থানা ৭ জন,তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৭ জন ও হাতিরঝিল থানায় ১২ জনকে গ্রেফতার করেছে।

মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো.পারভেজ গাজী (২২),মো.আসিফ আহম্মেদ (২৫),এসএম ফারুক হোসেন লাভলু (৬৪),মো.সাগর (৩৬),মো. ছাইফুল ইসলাম (৩৫),ইকবাল আহমেদ রানা (৩৫),মো.সাইফুল ইসলাম ওরফে সৌরভ (বয়স উল্লেখ নাই),মো.রোকন (২০),মো.রাজন (২৫), মো.ইকবাল (২৬),মো.পারভেজ (৩২),মো. হৃদয় হোসেন ওবাহুবলি (২৬),মো.সালাম (২০),মো.আকবর হোসেন সোহাগ (৩২), মো.আদোর চিংড়ী (১৯),মো.রাসেল (২৭), মো.জামান (৪৯),মো. রনি (২২),মো.সোহেল রানা (২৮),মো.আলাউদ্দিন চৌধুরী (২৭), মো. রুবেল হোসেন (২০),মো.মন্নান হোসেন (১৯),মো.যুবায়ের হোসেন (২০) ও মো. মুন্না শেখ (২২)।

আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. হাসান (২৪),মো. সালমান ওরফে রাসেল (২৫),মো. আমজাদ আলী (৪৬),
সুবেন চন্দ্র (৩৯) মো. শহীদুল ইসলাম (৩৯),
মো. আজিজুল হক (৩৯),মো. জুয়েল (৩০),
শ্রী সজিব সরকার (২১),এস এম তাসকিন (২৬),মো. লিমন (২০),আনোয়ার হোসেন (২৪),মো. মফিজুল ইসলাম সাগর (৩৫),
মো. বিপ্লব (২৩),মো. রশিদুল ইসলাম (২৫),
সুজন হোসাইন রাকিব (২৩)ও মো. জাকির (২৪)।

শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. জীবন হোসেন (বয়স উল্লেখ নাই),মিসেস কানিজ ইয়াসমিন ইভা (বয়স উল্লেখ নাই),মো. গোলাম হোসেন (৩০),জসিম উদ্দিন (৩০),মো. মুবাশিরা হোসেন (৩৫) ও শাফায়েত হোসেন (৩৫)।

তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আসিফ (২৫),মো. সুজন (৩৫), মো. কোরবান আলী ওরফে মনা (২৭),মো. ওয়াহিদ (২০),মোসা. টুম্পা (৩০),অন্তর চন্দ্র বৈষ্ণব (২০) ও প্যাট্রিক রোজারিও (বয়স উল্লেখ নাই)।

তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-আইনুল হক (১৪), মিজান ওরফে বালতি মিজান (বয়স উল্লেখ নাই),মো. সোহেল (২৪),মো. আলমগীর হোসেন (৩০),মো. খোকন মিয়া (২৪), মো. সাইফুল (বয়স উল্লেখ নাই) ও মো. বাবু (২৪)।

হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. বাবু (২৭),নুর আহমান সানি (২৬), মো. নাজমুল হোসেন ইরন (২৫),মো. জাকির (৫০),আজমেরী (৪৮),কামাল হোসেন (৩৩),
মো. সবুজ (৩২) মো. ফালান (৪৫),মো.রকি ইসলাম (২৫),ওবাইদুল মন্ডল (৩০),অনয় রায় (২২) ও মোহাম্মাদ হাসান মোল্লা (৪৭)।

গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।


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