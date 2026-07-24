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গাজীপুরে মেয়েকে ধর্ষণের দায়ে বাবার যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

অনলাইন ডেস্ক: / ৯ বার দেখা হয়েছে
আপডেট : বৃহস্পতিবার, ২৩ জুলাই, ২০২৬

গাজীপুরে নিজ শিশু কন্যাকে ধর্ষণের দায়ে বাবাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড ও এক লাখ টাকা জরিমানা অনাদায়, এবং আরও ছয় মাসের সশ্রম কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত। দুপুরে গাজীপুরের শিশু , সহিংসতা দমন ট্রাইব্যুনাল মহানগর আদালতের বিচারক মো. আবুবকর সিদ্দিক এ রায় দেন ।

অভিযুক্ত মো. রিপন হোসেন রায় ঘোষণার সময় আদালতে উপস্থিত ছিলেন।

আদালত সূত্রে জানা গেছে, গাজীপুরের কাশিমপুরের মাধবপুর বরিশালের টেক এলাকায় গত ২০২৫ সালের ২৭ মার্চ নিজ কক্ষে নিজের ১৪ বছর বয়সী কন্যাকে ধর্ষণ করেন অভিযুক্ত রিপন। এ সময় তার স্ত্রী জোসনা পাশের রুমে তার শাশুড়ির সাথে ঘুমিয়ে ছিল । পরে এই ঘটনায় রিপনের স্ত্রী জোসনা বাদী হয়ে কাশিমপুর থানায় ধর্ষণের মামলা করেন । পরে আদালত এক বছর শুনানি শেষে দুপুরে এই ঘোষণা করেন। রাষ্ট্রপক্ষের মামলা পরিচালনা করেন আদালতের পিপি অ্যাডভোকেট সেলিনা বেগম ।


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