তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার অভিযানে ২৪ ঘণ্টায় গ্রেফতার ৬০

ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের আওতাধীন বিভিন্ন এলাকায় অভিযান চালিয়ে ২৪ ঘণ্টায় ৬০ জন আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানার নিয়মিত মামলা,পুরাতন মামলা,ওয়ারেন্টমূলে ও ডিএমপি অধ্যাদেশে তাদের গ্রেফতার করা হয়।
তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার মো.ইবনে মিজান এর সার্বিক দিক নির্দেশনায় সংশ্লিষ্ট জোনের এডিসি,এসি এবং থানার অফিসার ইনচার্জ এর তত্বাবধানে তেজগাঁও বিভাগের নিয়মিত টহল ও অভিযান পরিচালনাকারী টিম কর্তৃক উল্লেখিত সংখ্যক আসামী গ্রেফতার করা হয়েছে।
সোমবার (২৭ জুলাই ) ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের তেজগাঁও বিভাগের উপ-পুলিশ কমিশনার(ডিসি) মো.ইবনে মিজান এ তথ্য নিশ্চিত করেন।
তিনি বলেন, ডিএমপির তেজগাঁও বিভাগের ছয় থানা এলাকায় দিনব্যাপী বিশেষ অভিযান পরিচালনা করে বিভিন্ন অপরাধে জড়িত ৬০ জনকে গ্রেফতার করেছে সংশ্লিষ্ঠ থানা পুলিশ।
অভিযানে,মোহাম্মদপুরে ১১ জন,আদাবরে ৭ জন, শেরেবাংলা নগরে ২২ জন,তেজগাঁও থানা ৪ জন,তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানায় ৬ জন ও হাতিরঝিল থানায় ১০ জনকে গ্রেফতার করেছে।
মোহাম্মদপুর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আশরাফুল ইসলাম রাসেল ওরফে ইসলাম (২৫),বকুল বেগম (৪৫), মো. সাহাবুদ্দিন (৩০),মো.আব্দুল আহাদ (২০), মো.ইয়ামিন হোসেন (৩২),মো.বাকি সরকার সুমন (৩০),মো.বাবুল (২০),মো.বিপ্লব (২৪),
মো.জাবেদ (২৭),মো.আবির সরদার (২১) ও
মো.নাবিদুল হাসান (১৮)।
আদাবর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-দিগন্ত (২১),মো. আসাদুজ্জামান (বয়স উল্লেখ নাই), মো. ইমরান হোসেন (১৮), অঞ্জন নন্দী লেলিন (৩৫),মো. ওয়াজ উদ্দিন (২১) ও মো. নাজিদুল ইসলাম (৩০)।
শেরেবাংলা নগর থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মনির (৩৫),শামীম (৩০), মো. সাহেব আলী (৬০),মজিবর (৪০),হেলাল (৩৮),সমির (৫২),মোহসেন (৪০),ফারুক (৬৩), বিল্লাল (৩৫),নাছির (৪৫),জাহিদুল (৪৫),আব্দুল কুদ্দুস (৬০),মো. সুমন (৪৬),মো. সেলিম (৫৫),মো. রহমতুল্লাহ ওরফে রাতুল (৩০),মো. শাকিল হোসেন (২৮),শিমুল মজুমদার (২৬),আল আমিন ইসলাম (১৯),সাইদি হোসেন বিপ্লব (বয়স উল্লেখ নাই),
মো. হাসান (৩০),মো. লিটন (২৬) ও মো. আল আমিন (২২)।
তেজগাঁও থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সাইফুল ইসলাম (২৪),মো. আবু সুফিয়ান (২৫),মাছা. জুলেখা ওরফে জোলেখা (২৬) ও ফরহাদ মৃধা ওরফে মনির মৃধা (২১)।
তেজগাঁও শিল্পাঞ্চল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. আব্দুল হাই মিয়া অন্তর (৩৫),মোছা. রহিমা বেগম (৩০), মো. আবির হোসেন (২৬),মো. রহমতুল্লাহ (১৯),মো. হাসান (২৫),মো. আশরাফুল আলম (৩৮)।
হাতিরঝিল থানা এলাকায় গ্রেফতারকৃতরা হলো-মো. সোহেল (৩৫),মো. ইসলাম (৩৫),মো. লাল মিয়া (৩৮),মো. সোহেল মিয়া (২৯), শচীন মালো (৩০),ইউনুস মিয়া (২৫),মো. শামছুল (৩০),মো. সোহেল (৩৮),মো. শাহীন (বয়স উল্লেখ নাই) ও তৌহিদুর রহমান (৪৮)।
গ্রেফতারকৃত আসামিদের আদালতে পাঠানো হয়েছে বলেও জানান তিনি।
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